На крыльях самолёта - в СССР

Георгий Нисский "Самолёт"

Екатеринбургский музей изобразительных искусств, отмечающий в этом году 85-летие, сделал себе и любителям живописи роскошный подарок к юбилею – открылась обновлённая постоянная выставка, посвящённая отечественному искусству советского периода.

В здание на Воеводина, 5 успели протоптать тропинку поклонники западного искусства, у многих даже появились любимые картины из западноевропейской коллекции. Сейчас эти шедевры переехали в фонды музейного центра «Эрмитаж-Урал», который скоро откроется в Екатеринбурге, а у Музея изобразительных искусств начинается новый этап в истории.

– С сегодняшнего дня это здание становится целиком и полностью корпусом отечественного искусства – от невьянской иконописи и русского авангарда до XX века, – пояснил директор музея Никита Корытин. – Два года у нас была череда изменений, и нынешняя обновлённая экспозиция – самый мощный и яркий аккорд. В залах произошла полная смена экспозиционного оборудования, начиная от планшетов и безопасного современного развесочного оборудования до света и информационного сопровождения. Новый маршрут, новая навигация (открылась лестница, которая, на моей памяти, а это уже лет десять, всегда была закрыта) тоже дадут новый эффект зрительского восприятия.

Директор Екатеринбургского музея ИЗО Никита Корытин. Фото: Галина Соловьёва

Это только на первый и весьма поверхностный взгляд шедевры Покраса Лампаса глубоки и многослойны, а советская живопись безыскусна и проста как три копейки. Уже при минимальном желании даже вроде бы абсолютный соцреализм может дать изрядную пищу для размышлений. И картины, представленные на обновлённой экспозиции в музее ИЗО, наглядное тому подтверждение. При всей вроде бы незатейливости сюжета картины Николая Чеснокова «У костров негасимых», невозможно не зацепиться за взгляд задумавшихся о чём-то бессонной ночью девушек. Да, не чета они роденовскому «Мыслителю», но ещё Карамзин заметил, что и крестьянки любить умеют.

– Над экспозицией все службы музея работали больше года, и, по-моему, она получилась, – считает замдиректора музея по науке Зоя Таюрова. – Здесь не только давно известные работы, но и новые, которые прежде не экспонировались, и даже те, которые совсем недавно были приобретены музеем или подарены. Главная задача экспозиции – актуализировать художественное наследие этого сложного и до сих пор достаточно спорного периода истории отечественного искусства. Неслучайно на афишу мы вынесли работу Георгия Нисского «Самолёт» с надписью «СССР» на борту. Метафорически можно сказать, что мы приглашаем екатеринбуржцев и гостей города к переносу на крыльях этого самолёта в то время, посмотреть, как жил советский народ, к чему стремился и к чему он в конце концов пришёл.

Заместитель директора Музея изобразительных искусств по науке Зоя Таюрова. Фото: Галина Соловьёва

Про сложность и спорность – это не пустые слова. Самый, пожалуй, яркий пример – две картины, изображающие вождя мирового пролетариата. На картине «Вести из деревни» Владимира Серова, написанной в 1959 году, хрестоматийный «дедушка Ленин», оторвавшийся на несколько минут от написания судьбоносных статей полного собрания сочинений, чтобы объяснить ходокам политику партии в деревне. А где-то почти рядом полотно Геннадия Мосина и Миши Брусиловского «1918 год», где мы видим уже эдакого монстра в кроваво-красном обрамлении. Вероятно, и тот, и другой взгляд недалеки от истины, потому как ангелов в природе не существует, и Ильич к ним точно не принадлежал. И что больше всего поражает, вторая картина создана всего через три года после первой.

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Рядом с признанными классиками «морально-бытовые досочки» Старика Букашкина (Евгения Малахина). На рубеже 90-х годов «Картинник» Старика Букашкина регулярно выступал у Водонапорной башни в Историческом сквере, а обладателем таких нарисованных там же досочек мог стать тот из зрителей, кто больше всех улыбался. Наверняка кто-то и выбросил, а у кого-то дома сохранился раритет. На выставке творчеству Евгения Малахина и Старика Букашкина (получается, что и он уже классик) посвящена отдельная витрина.

Из разряда сиюминутного в категорию вечного искусства попадает тогда, когда затрагивает вопросы, волнующие людей во все времена. Взрослые дяди с завязанными глазами на картине Александра Алексеева «Жмурки» вроде бы играют в весёлую игру. О чём это? О перестроечной действительности, окружавшей автора, когда он писал эту картину в 1988 году, или о сегодняшних попытках, по большому счёту, вот так же с завязанными глазами вырваться из крепких объятий ковида? Как хотите, так и понимайте.

Фото: Галина Соловьёва

– Мы хотели показать не только официальное советское искусство, но и неофициальное, – рассказывает руководитель отдела современного искусства музея Ирина Кудрявцева. – Рассказать о том, что художественная жизнь в советский период не прерывалась, традиции сохранялись и передавались.

Надо признать, что Музей изобразительных искусств сделал всё для того, чтобы и у обновлённой экспозиции появились свои постоянные зрители. Следующий шаг за нами.

Ирина Кудрявцева, представляя картину Германа Мелентьева "Встреча героев", обращает внимание на "божественное" присутствие товарища Сталина Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Созданная в 1919 году деревянная скульптура «Гордиев узел» Ильи Кабакова – самый старый экспонат выставки искусства советского периода Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва