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Культура / Изобразительное искусство
12 апреля 2021, 09:57

«Тагильская Мадонна» вернулась из Эрмитажа домой

картина «Тагильская Мадонна»

Картину доставили из Санкт-Петербурга до Нижнего Тагила в спецфургоне. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Картина «Святое семейство», которую также называют «Тагильской Мадонной», вернулась домой спустя четыре месяца. Всё это время она экспонировалась в Государственном Эрмитаже.

Картина, которая, по мнению экспертов, принадлежит кисти Рафаэля Санти с декабря находилась на выставке «Линия Рафаэля. 1520-2020», приуроченной к 500-летию со дня смерти итальянского художника. Сейчас она вернулась в Нижнетагильский музей изобразительных искусств. Её доставили в спецфургоне, в котором поддерживается необходимая температура – +18ºС, сообщает пресс-служба администрации города.

Вместе с «Тагильской мадонной» в Эрмитаже экспонировались работы из Британского музея и Национальной галереи в Лондоне, венской галереи Альбертина, работы из Третьяковской галереи и Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина. Всего в экспозицию вошло свыше 300 предметов живописи, графики, скульптуры и прикладного искусства.

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Областная газета Свердловской области

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