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Культура / Изобразительное искусство
19 апреля 2021, 13:34

Выпущено 200 тысяч конвертов с картиной уральского художника Евгения Гудина

  Анна Митчина
Картина Гудина "Весна"

На конверт поместили раннюю работу мастера. Фото: картина художника, пресс-служба ЕМИИ

Екатеринбургский музей ИЗО и Почта России выпустили почтовый конверт, посвящённый столетию со дня рождения уральского художника Евгения Гудина. Оно отмечается 19 апреля. 

В качестве изображения выбрали раннюю картину живописца "Весна", которую он написал в 1959 году. Оригинал картины представлен в Екатеринбургском музее изобразительных искусств. Как сообщили в пресс-службе музея, в Свердловскую область уже поступили почтовые конверты. Их можно приобрести в любом почтовом отделении.

"Уверен, что выпуск почтового конверта, посвящённого 100-летию Евгения Гудина, позволит вернуть интерес к уральскому художнику, а также будет способствовать популяризации уральской самобытной природы. Надеюсь, что для многих почитателей живописи это станет приятным подарком", - передают в пресс-службе музея слова Дмитрий Киселев, директора Макрорегиона Урал Почты России.

Художник Евгений Гудин родился в 1921 году в пос. Верхняя Салда. Учился в Красноуфимском педагогическом училище. создал большое количество пейзажей. С 1954 года начал работать в мастерских Художественного фонда. Начиная с 1955 года активно участвовал во всех крупных всесоюзных и региональных выставках, а также выставлялся в Японии и Монголии. Он запечатлел пейзажи территории северного Урала, Сибири, Дальнего Востока и Арктики. В ЕМИИ хранится более 20 полотен мастера. 

Областная газета Свердловской области

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