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Культура / Изобразительное искусство
20 апреля 2021, 10:08

"Стенограффия" ищет в Екатеринбурге места для новых арт-объектов

Фестиваль уличного искусства "Стенограффия"

Для фестивальных работ подходят торцы пятиэтажек, технические будки и другие постройки. Фото: Галина Соловьёва.

Фестиваль уличного искусства "Стенограффия" начинает сбор поверхностей для создания новых арт-объектов в Екатеринбурге в 2021 году. Любой горожанин может предложить стену для росписи.

Заявки от екатеринбуржцев начинают принимать с сегодняшнего дня. Чтобы предложенный "холст" попал в "Биржу поверхностей", нужно сформировать письмо с соблюдением следующих правил:

  • сделать фото стены/будки/забора с нескольких ракурсов и в контексте окружающего пространства; 
  • в теле письма указать адрес стены и дать краткое описание объекта; 
  • отправить письмо на hello@stenograffia.ru с темой "Биржа поверхностей 2021".

Далее поверхности попадут в общую базу, из которой художники и будут выбирать подходящие для своих арт-объектов стены, сообщает пресс-службы фестиваля.

Уточняется, что для фестивальных работ подходят торцы пятиэтажек, технические будки и другие постройки. При этом поверхности должны иметь свободный доступ и находиться в зоне видимости жителей. Архитектурные памятники и объекты культурного наследия не могут стать частью проекта.

"Стенограффия" состоится в 12-й раз. Мероприятие традиционно запланированно на лето.

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Областная газета Свердловской области

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