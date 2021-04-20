"Стенограффия" ищет в Екатеринбурге места для новых арт-объектов

Для фестивальных работ подходят торцы пятиэтажек, технические будки и другие постройки. Фото: Галина Соловьёва.

Фестиваль уличного искусства "Стенограффия" начинает сбор поверхностей для создания новых арт-объектов в Екатеринбурге в 2021 году. Любой горожанин может предложить стену для росписи.

Заявки от екатеринбуржцев начинают принимать с сегодняшнего дня. Чтобы предложенный "холст" попал в "Биржу поверхностей", нужно сформировать письмо с соблюдением следующих правил:

сделать фото стены/будки/забора с нескольких ракурсов и в контексте окружающего пространства;

в теле письма указать адрес стены и дать краткое описание объекта;

отправить письмо на hello@stenograffia.ru с темой "Биржа поверхностей 2021".

Далее поверхности попадут в общую базу, из которой художники и будут выбирать подходящие для своих арт-объектов стены, сообщает пресс-службы фестиваля.

Уточняется, что для фестивальных работ подходят торцы пятиэтажек, технические будки и другие постройки. При этом поверхности должны иметь свободный доступ и находиться в зоне видимости жителей. Архитектурные памятники и объекты культурного наследия не могут стать частью проекта.

"Стенограффия" состоится в 12-й раз. Мероприятие традиционно запланированно на лето.

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