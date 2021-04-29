Стартовал приём портфолио художников на "Стенограффию-2021" в Екатеринбурге

Список художников должен стать известен в конце мая. Фото: Александр Исаков.

Международный фестиваль уличного искусства "Стенограффия" ищет художников, которые хотят создать свой арт-объект в Екатеринбурге. Нет никаких ограничений по опыту, стилю, полу или возрасту.

Чтобы подать заявку на участие, художникам необходимо разместить своё портфолио в виде презентации PDF на страницу "Вконтакте" и поставить хештег #vktalents_stenograffia. Портфолио принимаются до 16 мая. Результаты объявят 28 мая.

Как сообщают организаторы, выбранные художники получат всё необходимое для реализации идеи: поверхность, материалы, покрытие всех организационных расходов (трансфер и проживание). Уточняется, что в случае переноса фестиваля, все условия участия победителей остаются действительными.

Как отметила координатор мероприятия Ирина Завьялова, отбор пройдут те авторы, которые "покажут высокое качество исполнения проектов и умение работать с контекстом городской среды". Также важна новизна идеи.

"Екатеринбург – это лучшее место для экспериментов в уличном пространстве. Здесь зрители готовы к разному искусству, в том числе и сложному", – добавила она.

"Стенограффия" состоится в 12-й раз. Мероприятие традиционно запланированно на лето. Задать любые вопросы художники могут по адресу hello@stenograffia.ru или в группе Вконтакте.

Напомним, ранее стартовал сбор поверхностей для создания новых арт-объектов в Екатеринбурге. Любой горожанин может предложить стену для росписи. Подробнее об этом читайте тут.