Пилигрим вернулся. Чтобы снова отправиться в путь

Встречает гостей на выставке сам художник - философски смотря на нас с автопортрета. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбургском музее ИЗО (ул. Воеводина, 5) открылась долгожданная выставка легендарного путешественника Фёдора Конюхова. Долгожданная – не то слово, переговоры об этой экспозиции шли уже не один год, виной тому в первую очередь график Фёдора Филипповича. Проект «Возвращение пилигрима» рассчитан на четыре города – Самару, Таганрог, Екатеринбург и Казань, в столице Урала выставку назвали «Путешествие длиною в жизнь», посетить её можно до 13 июня.

Фёдора Конюхова в прямом и переносном смысле ждут в очень многих музеях и галереях. Так, в 2019 году, когда больше чем на месяц затянулся его невероятный переход на вёсельной лодке через Южный океан к мысу Горн (Фёдор стал первым человеком в истории, кому это удалось. За этим путешествием внимательно следила«ОГ»), Русскому музею пришлось открывать выставку без него…

Но и последующие два года жизни этого уникального человека прошли крайне насыщенно – на атомном ледоколе он отправился на Северный полюс, совершил восхождение на Килиманджаро, а ещё через год на вулкан Орисаба в Мексике, начал подготовку к первому в мире одиночному переходу через Тихий океан на катамаране солнечной энергии, старт которого намечен на декабрь 2021-го. Поэтому выставка его картин сейчас – безусловно, большая удача, тем более что сам Фёдор тоже посетит Екатеринбург в конце следующей недели.

А пока к экспозиции. Уверены, что многие до сих пор ассоциируют Фёдора Конюхова исключительно с путешествиями, которые неизбежно затмевают другие его ипостаси – священнослужение и искусство. А жаль. Нам посчастливилось оказаться в часовне Фёдора в Москве, где находится и его мастерская, поэтому с частью работ мы уже были знакомы, но с малой частью. Всего в ЕМИИ представлено 47 произведений – от камерных, созданных ещё в 1970-е годы, до самых масштабных, написанных совсем недавно – в 2020–2021 годах. Фёдор работает в разных направлениях – гости выставки познакомятся и с его графикой, и с живописью, и даже со скульптурой. В основном это, конечно, пейзажи, но есть и портреты, например, в первом зале, который по большей части посвящён близким художника.

"...Мы спали ночами, а она сидела и ждала моего папу. В нашей деревне не было электричества, мы учили уроки за столом с лампой и свечами. Так у меня остался этот образ, и когда я уже стал художником, дома сделал с мамы набросок, а потом уже в мастерской в Находке написал этот портрет". Иллюстрация: Фёдор Конюхов

Центральное место отдано трогательному изображению его мамы - Марии Ефремовны, написанному ещё при её жизни, в 1975 году. Мама, привычно уставшая, устроилась у окна в ожидании мужа – поморского рыбака. Она, как всегда, обеспокоена тем, чтобы не было шторма… Надо ли говорить, что Фёдор Филиппович в чём-то судьбу отца повторяет: его из непростых странствий, где то и дело он рискует жизнью, ждёт уже жена Ирина.

– Сразу несколько картин в экспозиции посвящено Ирине, которая разделяет страсть художника к путешествиям и не раз присоединялась к его проектам, – рассказывает куратор выставки Екатерина Кустарёва. – Исключением не стала экспедиция «Великий шёлковый путь», организованная самим Фёдором. И пара картин в этом зале создана как раз под впечатлением от неё. У Ирины – нестандартный интерес к верблюдам, она даже организует собственный верблюжий караван – «Дорога мира».

Про необычную семью Конюховых можно рассказывать бесконечно, мы уже писали и про Ирину, и про сына Фёдора от первого брака и начальника штаба его экспедиций – Оскара Конюхова. Об отношениях с самыми близкими Фёдор Филиппович тоже рассуждает в своих произведениях, а именно об оправданности бесконечных разлук – безусловно, это одна из самых тяжёлых тем для путешественников такого масштаба.

Портрет Ирины Конюховой. Фото: Алексей Кунилов

Второй зал посвящён непосредственно странствиям – это и восхождение на Эверест, и путешествие на Чукотку (некоторые пейзажи, как рассказывал сам Фёдор, он писал при -25 градусах), ну и, конечно, вёсельные переходы. Нас поразила картина под названием «Гребец», завершённая уже в 2021 году, естественно, после сложнейшего перехода через Южный океан. Обогнуть мыс Горн почти невозможно – это место в океане называют и «Кладбищем кораблей» и «Пастью дьявола» из-за постоянных дождей, бушующих ветров и сильных туманов. Сам Фёдор говорил, что если нужно представить, как выглядит ад – достаточно побывать в этом месте. Но на картине гребец абсолютно спокоен, он наслаждается своим путешествием, он в гармонии с собой и природой. Ничего общего с тем, как маленькую лодку самого Фёдора бросало с волн высотой в пятиэтажный дом. Вероятно, Фёдору и удалось завершить то путешествие только благодаря умению заглушить страх, оставаться внутри себя стойким, а ещё – благодаря вере в себя и в природу.

Фото: Алексей Кунилов

Гармония с природой – то, что всегда волновало Фёдора как путешественника и как творца. Собственно, и открывается выставка чуть раньше – ещё в Каслинском павильоне – огромным изображением кита.

– С годами Фёдор Филиппович понял, что как такового состояния одиночества вообще не существует, нас всегда кто-то окружает, – отмечает Екатерина Кустарёва. – Поэтому часто он посвящает произведения представителям животного мира.

Во время плаваний Фёдор практически всё время был окружён птицами, рыбами, дельфинами, китами. Всё это он видел в непосредственной близости, это ли не настоящее единение с природой. А когда после вёсельного перехода доставали лодку Фёдора, увидели на ней огромное количество мидий – оказалось почти 50 килограммов. Какое уж тут одиночество… Но это, скорее, шутка, а если серьёзно, то нахождение с самим собой на протяжении огромного количества времени – тоже большое испытание, и тут выстоит только человек, сильный духом. Недаром Конюхов сказал, что если бы пошёл на мыс Горн в более молодом возрасте, не добрался бы и до половины пути (в 2019-м Фёдору было 67 лет): «Этот поход потребовал от меня всего жизненного и духовного опыта. Физическая сила имеет второстепенное значение, какая физическая сила человека может противостоять океану? Тут можно выжить только слившись с ним, с потоком энергии волн и ветра».

Фото: Алексей Кунилов

Духовному посвящён третий зал экспозиции, который открывает цитата Фёдора «Важно идти, а не прийти куда-то». И речь не только о странствиях, речь о самой жизни человека – поиске ориентиров, поиске себя, вере. Одна из самых сильных работ выставки – «Ангел», парящий над мысом Горн. Несмотря на то, что Конюхов построил уже не одну часовню по всему миру, сам является священником, он считает, что ещё не дошёл до того периода жизни, когда может создавать иконы в традиционном понимании. Хотя многие в этой картине уже увидят почерк будущего иконописца.

И ещё одна любопытная особенность – написан «Ангел» на полотне воздушного шара. Это говорит о Фёдоре как об экспериментаторе, которому просто скучно было бы работать с традиционными материалами, в традиционной манере.

– Если вы посмотрите на масштабное изображение тибетской горы Кайлас, то обратите внимание на резкие сечёные контуры, – поясняет Екатерина Кустарёва. – Во-первых, это связано с художественным образованием Фёдора – специальностью «резчик-инкрустатор». А во-вторых, здесь заметно влияние другого странствующего живописца, Николая Рериха. Это первый русский художник, сделавший горный пейзаж своим ведущим жанром. Вслед за Рерихом Конюхов использует приём параллельной перспективы, когда и задний, и передний план даются примерно одинаковыми. Это создаёт некий фантастический эффект, одновременно мы видим гору с разных точек.

Гору Кайлас в Тибете покорять нельзя. Считается, чтобы достигнуть просветления, её нужно семь раз обойти. Что и сделал Фёдор Конюхов. Фото: Алексей Кунилов

Организаторы выставки признаются, что планировали дополнить её фотографиями из путешествий Фёдора, однако увидев работы, поняли, что они самодостаточны и экспозиция и так получается крайне насыщенной. Но желающие смогут прямо в зале посмотреть документальный фильм о Конюхове, подготовленный Русским музеем.

Помимо произведений художника на выставке можно увидеть несколько настоящих якорей – один из них весом более 300 кг. Логистическим партнёром выставки выступила международная курьерская служба DIMEX, обеспечившая перевозку картин, специального оборудования для экспозиции и этих самых якорей. Экспонаты помогают погрузиться в атмосферу странствий, столь привычных для Фёдора и столь экзотичных для нас, зрителей.

Досье Фёдор КОНЮХОВ (род. 1951, с. Чкалово (Троицкое), Запорожская область, Украина) – советский и российский путешественник, писатель, художник, священник Украинской православной церкви (Московского патриархата). Выпускник профессионально-технического училища № 15 города Бобруйска (Беларусь).

Выпускник Одесского мореходного училища по специальности судоводитель и Ленинградского арктического училища по специальности судовой механик.

Обучался также в Санкт-Петербургской духовной семинарии.

С 1983 – член Союза художников СССР.

С 1996 – член Московского Союза художников, секция «Графика», секция «Скульптура» (с 2001).

С 1998 – заведующий лабораторией дистанционного обучения в экстремальных условиях (ЛДОЭУ) в Современной гуманитарной академии (Москва).

С 2012 – академик Российской академии художеств. Участник российских и международных художественных выставок, обладатель наград и почётных званий. Живёт и работает в Москве.

Выставка стала возможной благодаря поддержке компании СКБ Контур. Сотрудничество федерального ИТ-разработчика и Фёдора Конюхова началось еще в 2018 году, когда путешественник готовился к первому этапу кругосветного путешествия на вёсельной лодке. Стартовав 6 декабря 2018 года из новозеландского порта Данидин, Фёдор Конюхов пересек Южный океан и достиг пролива Дрейка. За 154 дня он преодолел расстояние в 11 525 километров или 6 400 морских миль и установил несколько мировых рекордов. Также СКБ Контур поддерживает подготовку Фёдора Филипповича к переходу через Тихий океан на катамаране NOVA на солнечной энергии.

Зверобой Атата. Фото: Алексей Кунилов

Ангел, парящий над мысом Горн. Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Куратор выставки, старший научный сотрудник сектора отечественного искусства ХХ века ЕМИИ Екатерина Кустарёва. Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов