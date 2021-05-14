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14 мая 2021, 19:17

Художник Никас Сафронов передал в дар Свердловской области портрет Президента РФ

Никас Сафронов передал в дар Свердловской области портрет Президента РФ

Картину на открытии выставки получил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Фото: Галина Соловьёва

Российский художник Никас Сафронов открыл в Екатеринбурге свою третью персональную выставку - "О чём молчат картины". В дар Свердловской области он передал портрет Президента России Владимир Путин.

Картину на открытии выставки получил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Художник поблагодарил главу регина за поддержку культурных проектов, а затем лично презентовал ему свои работы в Международном центре искусств "Главный проспект" (пр. Ленина, 8). Евгений Куйвашев поздравил Никаса Сафронова с присвоением ему звания Народный художник России.

"Я поздравляю жителей и гостей Екатеринбурга с этим уникальным событием. Предоставлена великолепная возможность увидеть своими глазами творчество именитого мастера, оценить уникальный авторский стиль художника. Выставка, несомненно, привлечёт большое количество посетителей, вызовет широкий интерес публики", - сообщил глава Среднего Урала.

Фото: Галина Словьёва
Фото: Галина Соловьёва
Фото: Галина Соловьёва
Фото: Галина Соловьёва

Отметим, что столица Урала принимает сразу две выставки. В музее ИЗО сегодня презентована выставка живописи и графики "Фёдор Конюхов. Путешествие длиною в жизнь". Выставку открыл сам путешественник.

Областная газета Свердловской области

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