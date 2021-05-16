Показываем и рассказываем, как прошла уральская "Ночь музеев"

Экскурсия по Екатеринбургскому музею ИЗО. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге прошла 15-я культурная акция "Ночь музеев". Вечером 15 мая свои двери открыли 150 площадок. "Областная газета" показывает самые яркие экспозиции.

Большие очереди накануне выстраивались у Водонапорной башни и Музея иллюзий. Пускали на площадки группами, по расписанию. Посетители соблюдали масочный режим. В музеях их ждали различные экскурсии и квесты.

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Много желающих было и посетить Екатеринбургский музей изобразительного искусства. С особым интересом горожане рассматривали выставку живописи и графики "Фёдор Конюхов. Путешествие длиною в жизнь", которую 14 апреля там открыл сам российский путешественник.

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Популярными площадками у екатеринбуржцев также стали Музей истории Екатеринбурга, Музей архитектуры и дизайна, Дом Поклевских-Козелл, Центр фотографии Март и другие.

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Необычная экспозиция была в Немузее мусора. Там выставляли экспонаты художников из пластика и рассказывали про комнатные растения.

Фото: Галина Соловьёва

Минувшим жарким вечером горожане массово вышли на улицы. При этом часть из них предпочла обычную прогулку на плотинке участию в "Ночи музеев". Они весь вечер видели чёрные клубы дыма в Пионерском. Там на площади 2500 кв. м. полыхали надворные постройки, гаражи и пилорама.

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Сегодня в Екатеринбурге проходит ещё одно традиционное массовое мероприятие - "Майская прогулка".