Выставка открывается работой Ильи и Эмилии Кабаковых. Фото: Павел Ворожцов

В екатеринбургской Галерее Синара Арт открылась выставка «Всё это – ВЫ». На двух этажах представлено более ста работ, охватывающих довольно большой период – от середины 50-х до 2019 года. В экспозиции – и уже классики концептуализма, как Илья Кабаков, и современные авторы. А для зрителей это возможность буквально заглянуть в себя, чтобы через увиденное попытаться понять: а кто мы?

На этот громкий философский вопрос советское искусство пыталось ответить не один десяток лет. Препарируя в произведениях человека, художники то смотрели в прошлое в поиске ответов, то концентрировались на настоящем, то мучительно смотрели в будущее. Сначала перестройка, затем 90-е, начало «нулевых» и уже «десятые»…

Сама выставка разбита на два больших раздела – «Вокруг» и «Внутри». Все картины – из собрания галереи. Имена здесь самые громкие: Илья Кабаков, Александр Виноградови Владимир Дубосарский, Олег Кулик, группа AES+F, Владислав Мамышев-Монро, Тимур Новиков, Александр Бродский. Местные художники: Сергей Мальцев, Валерий Дьяченко, Екатерина Поединщикова, Владимир Селезнёв, Александр Лысяков. И многие другие.

– Для нас было важно проявить идею, что если художник более известен, это не значит, что он лучше других, – говорит куратор выставочных проектов Галереи Синара Арт, искусствовед Лев Шушаричев. – Местные художники зачастую самобытные, интересные. А иногда они придумывают что-то раньше других, но из-за географии их идеи не всегда выстреливают (так произошло с Валерием Дьяченко: он на десять лет опередил московский концептуализм). Мы предлагаем посмотреть на всех художников вместе. Забыть, кто и откуда, и посмотреть на них, как на новую историю.

Экспозиция открывается картиной Ильи Кабакова (и его супруги Эмилии) – самого дорогого из ныне живущих российских художников. И как бы ни хотелось отказаться от ранжирования и «громких имён», но это, безусловно, задаёт уровень. Картина повешена прямо на зеркала. То есть параллельно видишь и своё отражение, и как будто входишь в само произведение Кабаковых. Кстати, заканчивается выставка тоже работой Кабакова.

Разделы «Вокруг» и «Внутри» поделены ещё на подразделы. Первый – «Медийный шум». То, что формирует нас извне. Картина Сергея Волкова «Замороженное время» – хороший образ того, как информация окружает нас в современном мире. В его работе фигуры людей заперты в шары, состоящие из слов и информации. Примечательно, что Волков создал картину в 2001-м, когда Интернет ещё набирал обороты и повседневной вещью, в общем, не был.

Работа Сергея Волкова «Замороженное время», 2001 год. Фото: Павел Ворожцов

Рядом ещё одна яркая работа уральского художника Вениамина Степанова из серии «Неисправные телевизоры», 1982 года. Телевизоры, конечно, были вполне исправны, в отличие от того, что в то время показывали.

– Художник говорит о том, насколько непрозрачным является телевизионное окно в мир, – рассказывает Лев Шушаричев. – И понимая контекст эпохи, осознаёшь, что «неисправные» – значит не отражающие реальности момента. Это почти карикатуры на чиновников и советскую пропаганду.

Следующий раздел назван «Чужие жизни». Истории о том, как чужие люди могут нас и вдохновлять, и угнетать. Здесь представлены две яркие работы Дианы Мачулиной из серии «Красота и сила». На одной изображена королева красоты, получающая свою ленту, а на другой – рослый мужчина на пьедестале почёта с золотой медалью. К лентам наград неприятно прилипли мухи… Тут уж каждый волен трактовать эту идею, как хочет. То ли такова цена успеха, порой не совсем честного, то ли к любой награде легко могут «прилипнуть» те, кто не имеет к ней абсолютно никакого отношения.

Привлекают внимание большие работы известного дуэта – Александра Виноградова и Владимира Дубосарского. Одна из них представлена в разделе «Штампы». Огромное полотно, на котором, кажется, собралась вся наша визуальная и письменная культура, уместившая за одним столом и Пушкина, и Петра I,Достоевского, Ленина, и там же – герои самых известных русских картин, звери, люди…

В зеркальном отражении – семиметровая картина «Осень» Александра Виноградова и Владимира Дубосарского. Фото: Павел Ворожцов

– Кажется, будто эта картина – сознание школьника, который сходил сначала на литературу, потом на историю, потом на географию, и всё у него в голове смешалось, – добавляет Лев Шушаричев. – Культура не стоит на месте, но мы склонны цепляться за знакомые образы. Порой мы грязнем в этих штампах, что не позволяет двигаться дальше.

Второй этаж также посвящён тому, что подчас формирует нас. В числе прочего – страхам. Страх на картинах разный. И физический, и метафизический, и социальный. Открывается раздел «Внутри» большой картинойАладдина Гарунова из серии с говорящим названием «Страх» (2017 год). Внизу – горящий автомобиль, а наверху – ковёр, на который надвигаются языки пламени. Олег Кулик в работе «Семья будущего» наводит на мысли о потере вида, фотографируясь рядом с собакой.Семён Агроскин представляет страх как некое животное. Даже непонятно, какое именно, но вселяющее жуткую панику при просмотре.

Работа Аладдина Гарунова из серии с говорящим названием «Страх» 2017 года. Фото: Павел Ворожцов

Но в конце туннеля всегда виден свет. Заключительный раздел, вселяющий веру в будущее, назван «Надежды». Одна из самых интересных картин этого раздела – работа уральского художникаСергея Корякина «Весна, любовь и переСТРОЙКА». На ней старый забор, починенный изнутри новыми досками. Вдалеке – голубое небо, а на заборе – два окурка, один со следами женской помады. А на дворе – 1989 год и бесконечная вера в будущее, которое, как оказалось, не такое уж светлое.

Сергея Корякин «Весна, любовь и переСТРОЙКА», 1989 год. Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Выставку «Всё это – ВЫ» концептуально можно уложить в три вопроса Поля Гогена, выбранные им для названия картины 1898 года: откуда мы пришли? кто мы? куда мы идём?

– Кажется, в эти три вопроса можно вложить вообще всю историю искусства, – говорит Лев Шушаричев. – Но в целом – да, на выставке точно есть вопрос: кто мы? И он задаётся нам буквально в каждой работе. Этот вопрос срастается с другим: откуда мы пришли? Я вижу эту экспозицию как психологический тренинг для советского и постсоветского человека. Даже молодые люди, не жившие в том государстве и эпохе, быстро считывают эти культурные коды. А куда мы идём? К надежде! Очень важно в это трудное посткарантинное время показать людям, что искусство даёт надежду. Мы долго замкнуты в четырех стенах, в границах региона, страны, но мы смотрим на эти сто с лишним работ и оказываемся в сотне миров. Выставка «Все это – ВЫ» не только про то, куда мы идем, а ещё– и про то, куда уже пришли. Все меняется и, нужно понимать: кто мы.

Выставка будет открыта до 25 июля 2021 года.

Вениамин Степанов «Человек с газетой», 1974 год. Фото: Павел Ворожцов