«Далекие планеты ДАП», Евгений Гудин и «Место страха»

«Далекие планеты ДАП»

Завтра в Ельцин Центре открывается выставка, посвящённая 80-летию со дня рождения Дмитрия Пригова. Юбилей художника пришёлся на 2020-й, однако из-за пандемии экспозицию пришлось отложить на нынешний год. Пригов считается одним из основоположников московского концептуализма – как в изобразительном искусстве (графика, скульптура), так и в литературе. Впервые Дмитрий Александрович принял участие в выставке в СССР в 1987 году, в рамках проекта «Неофициальное искусство», затем были его персональные экспозиции в США, Швейцарии, Великобритании, Германии и других странах. Как рассказывает куратор выставки «Далекие планеты ДАП» сын Дмитрия Пригова Андрей, в течение всей жизни художник интересовался научной фантастикой, что и нашло отражение в новой экспозиции. Помимо произведений Дмитрия Александровича в галерее Ельцин Центра можно будет увидеть работы других мастеров, вдохновившихся его идеями и персонажами – это такие авторы как Акихито Окунака, Элле-Мие Айдруп Хэнсен, Ричард Кроу, Вадим Захаров, Людмила Калиниченко, Ксения Ларина и других.

Фото: предоставлено Ельцин Центром

Адрес: Ельцин Центр (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3). Открыта до 22 августа.

Персональная выставка Евгения Гудина

В Свердловском региональном отделении Союза художников России представили выставку живописи к столетию со дня рождения народного художника СССР Евгения Гудина. Евгений Иванович родился в 1921 году в Верхней Салде. У него была непростая судьба – родители рано умерли, поэтому жил он у родственников и в детском доме. Затем война – в 1941-м Гудин был призван на фронт и стал курсантом лётного училища, в бою получил тяжёлую контузию. Война закончилась, и будущий мастер поступил в Свердловское художественное училище… Сегодня работы Евгения Гудина находятся в Третьяковской галерее, в Музее Вооружённых сил России, в Екатеринбургском музее ИЗО. Его картины посвящены войне и, конечно, мирному времени – людям, природе, в частности Уралу, Сибири, Дальнему Востоку. Символично, что в экспозиции ровно 100 его работ.

Фото: предоставлено СХР

Адрес: Свердловское региональное отделение ВТТО «Союз художников России» (Екатеринбург, ул. Куйбышева, 97). Открыта до 10 июня.

Место страха

Проект Артёма и Алины Киселёвых «Место страха» посвящён сталинским репрессиям на Урале. В центре внимания – здание НКВД в Магнитогорске, место, которое было свидетелем тяжелейших событий прошлого. Художники задаются вопросами коллективной памяти и забвения. Если говорить о жанровом воплощении экспозиции, то зрителю предстоит познакомиться с фотографиями, видео, скульптурой.

Фото: предоставлено Галерей Синара Арт

Адрес: Галерея Синара Арт (Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, 15/4). Открыта до 20 июня.

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Опубликовано в №93 от 27.05.2021