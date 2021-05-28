Планета по имени Дмитрий Пригов

Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге впервые открылась персональная выставка художника и поэта Дмитрия Пригова. В арт-галерее Ельцин Центра сегодня открывается выставка «Далекие планеты ДАП», где можно будет увидеть как творческие работы самого художника, так и их видеопереосмысления.

Экспозиция создана вместе с Фондом Дмитрия Пригова и изначально должна была открыться в 2020 году, к 80-летию со дня рождения художника. В Екатеринбурге работы Пригова выставлялись только в рамках общих экспозиций. Пригов – один из главных представителей советского концептуализма. Руководитель арт-галереи Илья Шипиловских говорит, что для них особенно важно показать творческих деятелей, которые не могли публиковаться и демонстрировать свои работы в советский период.

Фото: Галина Соловьёва

Экспозиция поделена на три части. Первая, встречающая посетителя на входе, выглядит довольно минималистично. Она включает серию «Фантомные инсталляции» – это графические фантазии на плоскости о том, как могли бы выглядеть инсталляции в идеальных условиях, в пустом пространстве, не ограниченном законами физики. Некоторые из этих работ впоследствии были воплощены в жизнь в виде физически существующих объектов. Здесь же можно увидеть серию «Окна». Это бумажные листы с небольшими окошками, помеченными кратким описанием — где-то это местоимения, где-то названия частей тела, где-то и вовсе просьба: «не открывать». Отогнёшь такое окошко — и на цветном фоне увидишь авторский комментарий. Оригиналы объектов представлены под стеклом, а ниже висят копии, которые как раз можно потрогать и разглядеть.

В центре экспозиции — проекторы, которые в случайном порядке демонстрируют десять видеоработ. Они сделаны современными художниками как попытка вступить в диалог с Приговым – кто-то из авторов работал вместе с художником, кто-то знаком лишь с его творчеством. География создателей также разная — можно увидеть как зарубежных творцов, так и художников из Екатеринбурга. В создании работы Элле-Мие Айдруп Хэнсен из Дании даже помогла команда работников арт-галереи – для этого пришлось арендовать лазер и установить его на горе, чтобы затем запечатлеть этот луч. Главная цель работ — осмыслить методы и техники автора, добавить к ним какие-то новые видения и смыслы. Также у видео есть звуковое сопровождение, услышать которое можно, надев наушники рядом с проекторами.

В третьей части – вновь работы Дмитрия Александровича. На стендах, например, стоят жестяные банки – но не супа, как у Уорхола, а более знакомые советскому человеку – из-под сгущёнки или других консервов. Объекты тоже переосмыслены – не просто доработаны художником, но и подписаны. Вообще, многие работы на выставке тесно связаны с текстом – например, знаменитые стихограммы, набранные на печатной машинке и состоящие лишь из графически расположенных строк.

Фото: Галина Соловьёва

Название выставки как бы приглашает посетителя попасть на одну из тех планет, в те далёкие миры, которые создавал и о которых фантазировал художник. По словам его сына, Андрея Пригова, он увлекался не только разными направлениями философии, но и научной фантастикой, смотрел много фильмов на эту тему. Его цветные работы выполнены на плоскости, но похожи на вырванные куски других измерений. Не изображая ничего конкретно, они в то же время позволяют угадывать в себе какие-то формы, границы которых нарушаются то всполохами краски, то краями листа.

Как экспозиция, так и творчество Пригова построены на сочетании неземного и обыденного. В серии бестиарийных портретов, где герои изображены в виде неких чудовищ (почти все – с бокалами вина), соседствуют Босх, Чингисхан и Черномырдин. Напротив стихограммы «А что в пиве?» висят фантастические изображения нереалистичных измерений.

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва