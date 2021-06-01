Карикатурист космического масштаба

На выставке представлены 55 рисунков юбиляра. Фото: Павел Ворожцов

К 55-летнему юбилею известного уральского карикатуриста, а c недавних пор и сотрудника «Областной газеты» Максима Смагина в помещении им созданного музея открылась выставка, которая так и называется «Записки карикатуриста».

Карикатура – жанр капризный. Как «Джоконда», по версии Фаины Раневской, сама выбирает, кому нравиться, а кому нет. Если зритель не понял того, что хотел сказать автор, то объяснять ему бесполезно. Вот и юбиляр растолковывать свои творения отказывается. Зато если уж между зрителем и созданным сюжетом произошёл контакт, каждый вправе найти даже больше, чем сам автор мог предполагать.

– Задача выставки – показать последние картинки, которые ваш покорный слуга нарисовал по каким-то поводам, – рассказывает Максим Смагин. – Есть шаржи на политиков – Эдуарда Росселя, Аркадия Чернецкого, Александра Высокинского. Досталось (но по-доброму) и деятелям культуры – например, литературоведу Леониду Быкову и Алексею Глазырину, который возглавляет «EverJazz».

А ещё есть первые в истории человечества карикатуры, побывавшие в космосе. Это дружеские шаржи, которые Максим Смагин сделал на екатеринбургского космонавта Сергея Прокопьева и членов его экипажа – Александра Герста и Серину Ауньон-Чэнселлор. Факт выхода работ Максима Смагина на околоземную орбиту подтверждён печатями МКС, так что он вполне официально может считать себя карикатуристом космического масштаба.

Не обошлось без картинок, посвящённых ковиду, – на эту тему за минувший год не рисовал только ленивый, а Смагин к ним точно не относится (из-под его острого пера вышло более шести тысяч рисунков, и художник уверяет, что все их помнит и может повторить). И в осмыслении этого актуального сюжета автор, кажется, зашёл очень далеко (в хорошем смысле, разумеется).

Отдельного упоминания достоин представленный на выставке образ Богдашки Топорка. Книгу об этом реальном, но обросшем легендами персонаже (давнем предке Антона Бакова) написал однокурсник Максима Смагина Александр Кириллов. И можно сказать, что как солдата Швейка сейчас сложно представить иначе, чем по иллюстрациям Йозефа Лады, так и Богдашка стал «живым» персонажем во многом благодаря рисункам Максима Смагина.

Юбиляр не только много рисует. Как историк-архивист по образованию он с академическим занудством и живым интересом ироничного человека кропотливо изучает и систематизирует историю отечественной карикатуры, дошёл до того, что создал музей. Мечтает к следующему юбилею выпустить многотомное собрание своих рисунков.

– У Кукрыниксов в 80-е годы вышло собрание произведений в четырёх томах, но они жили в другую эпоху и были невероятно популярны. Сейчас сделать книгу сложнее, но дорогу осилит идущий – надеюсь, найти инвесторов и выпустить не менее пяти томов, – говорит Максим Смагин. Вроде бы шутит. А может, и серьёзно.

Максим Смагин говорит, что герои его шаржей - люди с юмором, так что обид не было Фото: Павел Ворожцов

Фото: Максим Смагин

Юбилейная выставка Максима Смагина доступна до 20 июня в Екатеринбургском музее карикатуры (ул. Пушкина, 4, 2-й этаж). В будние дни с 17:00 до 19:00, в выходные – с 14:00 до 19:00.

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