«Наследники Данилы-Мастера», выставка Веры Косьянковской, инфракрасные фотографии

«Наследники Данилы-Мастера»

Фото: ЕМИИ

В Екатеринбургском музее ИЗО можно увидеть лучшие работы конкурса «Наследники Данилы-Мастера». В этом году состязание среди юных представителей ювелирного и камнерезного дела – юбилейное, оно проходит в столице Урала уже в десятый раз. Среди участников – авторы из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Полевского, Берёзовского, из нескольких городов Челябинской области, Новосибирска, Тольятти, Санкт-Петербурга и других городов.

Жюри определило победителей в трёх возрастных категориях по двум номинациям – «Лучшее ювелирное украшение» и «Лучшее камнерезное произведение». На фото – изделие, получившее «Приз зрительских симпатий», – шкатулка «Рябинка», над его созданием работала Кристина Волкова, студентка Красносельского филиала московской академии им. С.Г. Строганова (пгт. Красное-на-Волге).

Адрес: Екатеринбургский музей ИЗО (ул. Воеводина, 5).

Персональная выставка Веры Косьянковской

Фото: СХР

В Свердловском региональном отделении Союза художников России можно будет познакомиться с выставкой Веры Косьянковской, приуроченной к юбилею художницы и представляющей работы разных лет. В основном это пейзажи и натюрморты в технике масляной живописи, графики и декоративного искусства. Вера Косьянковская воспевает природу нашей страны и Урала в частности. В экспозиции зрители увидят серию картин, написанных в нашем регионе.

Адрес: Свердловское региональное отделение ВТТО «Союз художников России» (Екатеринбург, ул. Куйбышева, 97).

«Инфракрасный и белый»

Фото: НТМИИ

В Нижнетагильском музее ИЗО открылась выставка канадского фотографа Кори Айзенора. Он работает в том числе в технике инфракрасной съёмки, когда используется специальная фотоплёнка или матрица цифрового фотоаппарата, чувствительные к инфракрасному световому излучению. Зачем это нужно фотохудожнику? В случае Кори Айзенора – для сюрреалистического взгляда на окружающий мир. В цикле снимков, представленных на экспозиции, автор сконцентрировался на пейзажах провинции Новая Шотландия (Канада).

Адрес: Дом художника (Нижний Тагил, ул. Уральская 4/1).

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