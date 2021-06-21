«Еловой и окрестности», выставка Владимира Смелкова и Страна Изумрудного

«Еловой и окрестности»

В Екатеринбургском музее ИЗО 25 июня открывается выставка художника, создателя «Музея простого искусства Урала и Сибири» Олега Елового (1967–2001). Он родился в Красноярском крае, а в столице Урала учился – в 1989 году окончил отделение дизайна Свердловского архитектурного института. Проект «Еловой и окрестности» посвящён культурной среде Свердловска-Екатеринбурга (конца 1980-х – начала 2000-х) и появлению здесь современного художественного сообщества, одним из ключевых авторов которого был сам Еловой. Он работал в технике неопримитивизма, занимался инсталляциями и перформансами, но и в рамках станковой живописи экспериментировал, удивлял.

В начале 1990-х годов на карте художественного Екатеринбурга появился так называемый «дом Елового» (ул. Октябрьской Революции, 32), где и была организована арт-резиденция и открытая мастерская художника, гостями которой были его коллеги из разных уголков страны и не только, ну и, конечно, уральцы, картины которых тоже можно будет увидеть на экспозиции.

Адрес: Екатеринбургский музей ИЗО (ул. Воеводина, 5). Выставка открыта до 29 августа.

«Метафора. Ирония. Гротеск»

В большом зале Дома художника можно познакомиться с персональной выставкой Владимира Смелкова под названием «Метафора. Ирония. Гротеск». Экспозиция приурочена к юбилею художника. Родился Владимир Смелков в 1945 году в Москве. На Урал попал благодаря службе в армии. Затем служил главным художником в Лысьвенском драматическом театре, позже работал художником-постановщиком Свердловского театра юного зрителя (1973–1979). В 1981 году Смелков переключился на живопись. Его картины хранятся в коллекциях Екатеринбургского и Челябинского музеев ИЗО, в Музее Островского и Музее театрального искусства и (Москва) и в частных коллекциях. В 2015 году был отмечен серебряной медалью Союза художников России «Духовность. Традиции. Мастерство».

Адрес: Свердловское региональное отделение ВТОО «Союз художников России» (Екатеринбург, ул. Куйбышева, 97). Выставка открыта до 10 июля.

«В стране Изумрудного Будды»

В Нижнетагильском музее ИЗО открылась экспозиция «В стране Изумрудного Будды», приуроченной к 125-й годовщине установления дипломатических отношений между Россией и Таиландом. Эта выставка стала началом художественно-просветительского проекта, посвящённого культуре двух стран. Вернисажи пройдут в крупных городах Урала, Сибири и Дальнего Востока. Финальная экспозиция запланирована на 2022 год в Музее Востока (в Москве). В залах нижнетагильского музея можно увидеть больше сотни произведений, среди которых работы Зураба Церетели, Рустама Яушева, Георгия Поплавского, Владимира Анисимова, Николая Каразина, Людмилы Юги, Николая Буртова, Татьяны Обуховой и других выдающихся авторов.

Адрес: Нижнетагильский музей ИЗО (ул. Уральская, 7). Выставка открыта до 1 августа.

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