Уральский спутник Эрмитажа наконец-то вышел на орбиту

Фото: Галина Соловьёва

От момента заключения соглашения о создании центра «Эрмитаж-Урал» до финальной точки прошло семь непростых лет. Отчасти новый центр можно считать филиалом Государственного Эрмитажа, но инициаторы этого масштабного проекта называют его спутником, поскольку только сотрудничеством с «большим братом» в «Эрмитаже-Урале» не ограничатся. Теперь это без преувеличения лучшая выставочная площадка Екатеринбурга и региона с передовым реставрационно-хранительским корпусом, который открыл для музейщиков совсем другие возможности.

Город, спасший Эрмитаж

Перед тем как отправиться в нашу виртуальную экскурсию по центру «Эрмитаж-Урал», ещё раз обратимся к истории спасения сокровищ Эрмитажа здесь, в Свердловске, в страшные годы войны. 1 июля исполнилось ровно 80 лет с начала эвакуации экспонатов музея на Урал. Всего за время войны были перевезены 1 млн 180 тысяч предметов. Во время эвакуации не был потерян или не сохранён ни один предмет.

Это подвиг, которому теперь возведён самый лучший памятник – современный музей, где, впрочем, всегда будут говорить о невероятных людях того времени. Вот и наша экскурсия начинается именно с третьего, последнего этажа, который музейщики называют алтарём этого пространства.

Именно здесь, в двух кабинетах, работали сотрудники Эрмитажа. Перед тем как попасть в эти залы, видим надпись, которая гласит, что в годы войны здание на Вайнера,11 официально называлось филиалом Государственного Эрмитажа. Проходим в первый зал и оказываемся… в вагоне, который следует по маршруту Ленинград – Свердловск. Кураторы экспозиции хотели, чтобы каждый проникся историей. Помещение заставлено ящиками, в которых перевозились произведения, за окном под стук колёс (спасибо современным технологиям) мелькают бескрайние просторы страны. Всего в Свердловск прибыли два эшелона с экспонатами. Был упакован, отправлен и третий, но немцы успели перерезать дорогу. Его вернули в Эрмитаж, экспонаты разместили в подвале, чтобы сохранить в случае обстрела…

Во втором зале воссоздан кабинет, где работали сотрудники – с картотекой, где теперь можно познакомиться с их личными делами, столом, за которым они сидели, фотографиями, перепиской и другими документами. Сотрудники Екатеринбургского музея ИЗО совместно с отделом архивов Эрмитажа к сегодняшнему дню систематизировали все материалы, которые касаются эвакуации. На стене – хроника, напротив – радио, и каждые 7–8 минут можно услышать воспоминания директора филиала в те годы Владимира Левинсона-Лессинга. Это пространство рассчитано на индивидуальное, камерное посещение, что правильно, учитывая крошечный размер этих кабинетов и серьёзность темы.

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Там же, на третьем этаже, находится лекторий – по сути, мы попадаем на крышу старого здания-памятника. При реставрации было выбрано необычное решение: металлические тяги облегчают вес лиственничных стропил, и выглядит вся это конструкция очень модно, этакий лофт, где действительно приятно находиться. Площадка вмещает 25–30 человек, лекторий будет работать в ежедневном режиме. Здесь хватило места и современному искусству, к примеру, сейчас экспонируются как раз работы уральских художников.

Фото: Галина Соловьёва

История здания центра «Эрмитаж-Урал» Центр «Эрмитаж-Урал» будет реконструированным и приспособленным для современного использования объект культурного наследия, расположенным на улице Вайнера, 11. Здание, где расположился «Эрмитаж-Урал» (ул. Вайнера, 11), было возведено в 1912 году по проекту архитектора К.Т. Бабыкина. Там находилась типография «Гранит», а в 1936 году были развёрнуты первые экспозиции вновь образованной Свердловской картинной галереи. В годы Великой Отечественной войны в галерее хранились эвакуированные из Ленинграда экспонаты Государственного Эрмитажа. С 1988 года галерея получила статус музея изобразительных искусств. В этом здании экспонировались коллекции русского художественного авангарда 1910–1920-х годов, отечественного искусства 1920–1950-х годов, и более позднего периода — 1960-х и до наших дней.

На границе между классикой и музеем будущего

И сейчас пора расставить точки над «i» в архитектурном решении всего центра, тем более что оно тоже весьма оригинально. На каждом из трёх этажей здания посетители видят кирпичную стену – это и есть граница здания-памятника, объекта культурного наследия. Эта граница делит весь «Эрмитаж-Урал» пополам. Здание-памятник реконструировали, и главной задачей было сделать так, чтобы все музейные залы (всего их семь) остались как раз в нём. Вторая часть строилась с нуля, раньше на этом месте был внутренний двор. Это современное пространство как раз решено иначе – вместо кирпичной стены, деревянного пола в качестве материалов были выбраны металл, стекло и бетон.

– Главное достоинство проекта в том, что памятник никак не пострадал, – отмечает директор ЕМИИ Никита Корытин. Все гардеробы, лифты, эскалаторы, кассы, магазин выведены за пределы памятника, в современную часть. И как раз она сделана в городском стиле, здесь посетители смогут отдохнуть от режима напряжённого восприятия, которого на экспозициях мы от него ждём и требуем. В этой части центра можно будет приобрести кофе, посидеть, назначить встречу. Мы хотим, чтобы горожане видели, что музей – это не так сложно, как иногда кажется.

Фото: Галина Соловьёва

А связывает непосредственно музейное пространство и так называемую лаунж-зону огромная видеостена, где зрители увидят увеличенные картины и их фрагменты, расписание лектория и другую полезную информацию, на которую сотрудники захотят обратить наше внимание.

Удивительно, что после представления проекта «Эрмитажа-Урала» в 2015 году, концепция не изменилась, она воссоздана так, как и была задумана, что сегодня редкость. Единственно заметное нам отклонение от плана – вместо видеостены должна была появиться гигантская картина.

– Да, архитектор хотел, чтобы это была мозаика с изображением одной из картин нашей коллекции. Но строители решили, что будет только баннер. А уже мы придумали, что это будет видеостена. Получилось не только красиво, но и эффективно, – делится с «ОГ» Никита Корытин.

Долгожданная премьера европейцев

Мы спускаемся на второй этаж, где развернулась постоянная экспозиция западноевропейского искусства. В 1949 году Государственный Эрмитаж в знак благодарности подарил Свердловской картинной галерее более 200 произведений, большинство которых составили работы европейских мастеров. Позже коллекция пополнялась в том числе из частных собраний – например, самого архитектора Константина Бабыкина и ленинградской ценительницы искусства Казимиры Басевич. И сегодня они наконец-то получили достойное выставочное пространство. Это итальянская, голландская, фламандская, французская, немецкая живопись, скульптуры.

Как рассказала «ОГ» завотделом отечественного и зарубежного искусства ЕМИИ Ольга Горнунг, практически 20 процентов произведений из этой экспозиции ранее не было возможности представить, зритель познакомится с ними впервые. В декоративно-прикладном искусстве «премьер» ещё больше – почти треть от всех работ. Впервые появилась возможность отдать целый зал под экспозицию фарфора.

Здесь же, на втором этаже, располагается уютная библиотека. Ежегодно Эрмитаж присылает в Екатеринбург более 250 книг, теперь с ними смогут познакомиться не только музейщики и искусствоведы.

К картинам из постоянной экспозиции "Эрмитаж-Урала" подготовлены специальные аннотации, позволяющее подробно изучить работы. Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

ЦИФРЫ Площадь центра «Эрмитаж-Урал» – 5000 кв. м Площадь реставрационно-хранительского корпуса – 2 700 кв. м На оба объекта было потрачено 800 млн рублей

На выставку – к Ван Гогу. А ещё к Гогену, Моне, Дега

На первом этаже – там, где и хранились экспонаты во время войны, теперь располагается большой выставочный зал. Именно здесь будут представлять работы, привезённые из собрания Эрмитажа. Хотя слово «будет» уже неуместно – экспозиция «От романтизма к импрессионизму» ждёт зрителей. Тем более что читать о шедеврах французской живописи смысла нет, их надо видеть. Непременно. Скульптуры Далу, Фальгьера, Родена. Живопись Моне, Дега, Писсаро. Что ещё должно привлечь публику в музей, если не произведения этих художников?

Фото: Галина Соловьёва

Кульминация выставки – три великих импрессиониста-одиночки: Сезанн, Гоген и Ван Гог. Картины последних вывезли из стен Эрмитажа впервые.

– Действительно, «Пейзаж с домом и пахарем» Винсента Ван Гога и «Предвечерний час» Поля Гогена выехали в первый раз, – поясняет Наталья Дёмина, главный научный сотрудник Отдела западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа. – Оба писали, не соблюдая правила техники и технологии живописи, Гоген и вовсе экспериментировал с составами – в его краски входит воск, ещё много чего, поэтому спустя сто лет они стали деградировать, и сейчас реставраторы его картины выпускают крайне неохотно. А тут ещё и ехать четыре дня, тряска может повлиять на сохранность произведений. Картины Ван Гога вообще последние 20 лет не выезжали из Эрмитажа. Но всё же ради Екатеринбурга было сделано исключение.

Куратор выставки Наталья Дёмина рассказывает о том, как непросто было вывезти картину Ван Гога. Фото: Галина Соловьёва

Наталья Борисовна рассказала, что куратор выставки и реставратор при подготовке таких проектов всегда работают вместе. Куратор отбирает произведения по принципу наибольшей выразительности, чтобы привезти картину, по которой бы зритель увидел яркую манеру, к примеру, того же Ван Гога или Гогена. А куратор решает – насколько это возможно.

– Конечно, у нас в собрании есть и ранний Гоген, когда он ещё не ездил на Таити. Но самые знаменитые вещи он написал именно там, поэтому мы настояли, – уточняет куратор.

Фото: Галина Соловьёва

Многие работы на экспозиции – с пометкой «постоянная экспозиция», это значит, что сейчас их место в Эрмитаже пустует, но часть выставки состоит из запасников, что делает её уникальной не только для нашего зрителя. Работать она будет до 31 октября.

Проекты Государственного Эрмитажа будут меняться два раза в год.

– У нас уже есть план на ближайшие три года, – не без гордости отвечает Никита Корытин. – Следующая выставка будет посвящена портрету из коллекции русского искусства, затем – искусство Испании, потом Нидерландов и выставка произведений эпохи Петра I и Екатерины.

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Хронология создания центра «Эрмитаж-Урал» Фото: Галина Соловьёва Сентябрь 2014 года - на международной конференции «Музеи и власть» подписание соглашения губернатором Евгением Куйвашевым и гендиректором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским о создании на базе Екатеринбургского музея изобразительных искусств выставочного центра «Эрмитаж-Урал». Июль 2015 года – на выставке ИННОПРОМ впервые был представлен проект центра. Тогда планировалось открыть объект в 2018 году, но сроки были перенесены из-за решения по финансированию, непредвиденных сложностей с застройкой. Октябрь 2017 года - встреча губернатора Евгения Куйвашева с министром культуры РФ Владимиром Мединским по поводу финансирования проекта. Смета проекта составляла более 576 млн руб. Из федерального бюджета планировалось направить – 200 млн руб, из регионального – 170 млн руб, из муниципального – 85 млн руб. Декабрь 2018 года - состоялся аукцион на проведение строительно-монтировочных работ по созданию центра «Эрмитаж-Урал». Победителем стала компания «Атомстройкомплекс». Начались разработка документации и демонтажные работы в реконструируемом здании. На полгода задержалось возведение пристроя к Вайнера, 11, поскольку археологи обнаружили на месте строительства объекты, признанные культурной ценностью. После началось строительство. Новый срок сдачи – лето 2020 года. Февраль 2020 года – журналистов впервые пригласили посмотреть на результат реконструкции и строительства. Оставалось – чистовая отделка помещений, пусконаладочные работы эскалатора и лифта. Сдача в эксплуатацию должна была произойти в апреле. Официальное открытие – ноябрь 2020-го. Ноябрь 2020 года – из-за пандемии и проблем с финансированием открытие было отложено на весну 2021-го. Весной – отложено на июль 2021-го.