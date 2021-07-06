В Екатеринбурге открылась выставка «Леонардо да Винчи. Универсальный человек». Оригинал только один

Работа «Голова девушки». Фото: Алексей Кунилов

Вчера в Екатеринбурге, в Ельцин Центре, открылась выставка «Леонардо да Винчи. Универсальный человек». Это часть культурной программы ИННОПРОМа-2021 (страна-партнёр которого – Италия). Работы великого итальянского мастера привозят на Урал впервые. Но оригинал на выставке один.

Хотя логичнее было бы назвать текущую экспозицию «выставкой одной картины». Рисунок «Голова девушки», созданный около 1510 года, даже помещён в отдельной комнате. Её создали специально. Чтобы и акценты правильно расставить, и создать необходимые условия для хранения.

Экспонат, конечно, ценный. Тонированная бумага, сангина, белила. Размер работы – 222×175 мм. Её привезли из Королевской библиотеки Турина.

– Этот рисунок относится к более позднему периоду творчества Леонардо, – рассказал Клаудио Джорджоне, куратор Музея науки и техники Леонардо да Винчи в Милане. – Он создан с использованием сангины (материала, состоящего из каолина и окислов железа). На рисунке – типичный образ Леонардо. Девушка, которая смотрит вниз, у неё повёрнута голова. Благодаря этому создаётся объёмный эффект. Рисунок служил основой для дальнейших работ, в частности, есть связь с картиной «Мадонна с веретеном».

Работа «Голова девушки». Фото: Алексей Кунилов

Правда, Королевская библиотека Турина на своём сайте к этой работе добавляет в скобках пояснение – «e aiuti». Обратившись к словарю, это слово можно перевести как «помощники». То есть рисунок, вероятно, создан вместе с учениками (читай – помощниками) художника. А вот на выставке в Ельцин Центре пояснение «e aiuti»… почему-то не стоит.

Кроме того, на экспозиции представлен экземпляр «Кодекса о полёте птиц». Леонардо да Винчи составил его в 1505 году. Он описывал полёт птиц и технологии летающих аппаратов. Но само издание слишком хрупкое и ценное, чтобы везти его на Урал. Поэтому в Екатеринбурге выставлено издание 1893 года, подготовленное русским меценатом Фёдором Сабашниковым. Он собрал отдельные разрозненные листы и издал аннотированный тираж рукописи. На выставке книга открыта лишь на одной странице.

Экземпляр «Кодекса о полёте птиц». Фото: Алексей Кунилов

Ещё в экспозиции – реконструкции механизмов из Национального музея науки и технологии в Милане, спроектированных по описаниям и чертежам Леонардо да Винчи в 50-х годах прошлого века.

Но большую часть выставки занимают другие работы итальянского гения и его последователей. Однако, приблизившись к описанию, читаешь: репродукция оригинала. По сути, это фотографии, представленные как картины.

Выставка Леонардо да Винчи, как бы громко это не звучало, действительно впервые открылась на Урале. Но как ни крути и не расставляй акценты, оригинальная работа на ней всего одна. Да, её было трудно привезти (особенно в нынешних условиях), однако пришедший на выставку зритель об этом едва ли подумает. А в остальном… Ну Леонардо. Ну да Винчи же! Как точно заметил классик: обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад.

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов