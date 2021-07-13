Новый арт-объект "Стенограффии" начал курсировать по Екатеринбургу

За всю историю "Стенограффии" это первый арт-объект размещённый на троллейбусе. Фото: пресс-служба фестиваля.

В Екатеринбурге начал курсировать расписанный в рамках фестиваля "Стенограффия-2021" троллейбус. Он ездит по маршруту №20 "ост. Академическая - ост. Ботаническая".

Как сообщили в пресс-службе фестиваля, работа художницы Натальи Пастуховой носит название "Июль". На необычном холсте - корпусе троллейбуса - изображены два дракона, которые стремятся навстречу друг к другу в окружении летних луговых трав.

За всю историю "Стенограффии" это первый арт-объект размещённый на троллейбусе.

Отмечается, что работа была выполнена баллончиками за 2,5 дня.

Троллейбус №20 следует по маршруту, указанному на картинке. Фото: 2Гис

Наташа Пастухова уже несколько раз принимала участие в фестивале. Два арт-объекта, созданные ей, находятся в Екатеринбурге, ещё по одному в Ноябрьске и посёлке за полярным кругом Мысе Каменном. "Каждый фестиваль у меня разная поверхность и я делаю что-то в первый раз", - заявила художница.

Напомним, на прошлой неделе была представлена первый арт-объект "Стенограффии". Сюжет из жизни лягушек появился на стене здания на ул. Малышева, 84. Подробнее о работе и авторе читайте тут.

Добавим, традиционный для столицы Урала фестиваль будет проходить весь месяц.