Мэр Екатеринбурга встретился с художником одной из работ "Стенограффии"

В этом году художники работают также во дворах. Фото: Алины Шешени, мэрия Екатеринбурга

В Банковском переулке Екатеринбурга на жилом доме №10 появился стрит-арт объект "Лисичка". Нарисовал его художник из Финляндии Танели Стенберг.

С ним встретился мэр города Алексей Орлов. Они обсудили развитие имиджа Екатеринбурга как столицы стрит-арта. В мэрии сообщили, что градоначальник хочет осмотреть все работы художников и встретиться с ними по итогам фестиваля.

"Вечером прогулялся по Банковскому переулку, где уже почти закончена одна из работ фестиваля "Стенограффия". Это работа художника из Финляндии Танели Стенберг "Лисичка". Сам он из Хельсинки, в уличном искусстве с 2013 года. Немного поговорил с художником. Танели сказал, что ему нужно ещё пару дней, чтобы довести работу до совершенства. Думаю, что это место на Банковском станет новой точкой притяжения, и привлечёт горожан и гостей столицы Урала", - написал Алексей Орлов в своём Instagram.

Напомним, что первый арт-объект фестиваля уличного искусства презентовали в этом году 7 июля. Сюжет из жизни лягушек появился на стене здания на ул. Малышева, 84. Традиционный для столицы Урала фестиваль будет проходить весь месяц.

"Стенограффия" – крупнейший фестиваль уличного искусства в России, который проводится при поддержке Екатеринбурга с 2010 года. В этом году художники работают также во дворах. На фестиваль приехали представители из Греции, Аргентины, Италии, Финляндии, Германии.

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