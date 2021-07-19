Организаторы "Стенограффии" представили карту с арт-объектами

Организаторы Международного фестиваля уличного искусства "Стенограффия" представили карту работ. На ней можно найти готовые арт-объекты, а также проекты над которыми ещё трудятся художники.
В пресс-службе фестиваля напомнили, что за две недели с начала "Стенограффии" в городе появилось шесть новых арт-объектов, в процессе создания находятся три больших мурала. И это не всё - традиционное для уральской столицы мероприятие будет проходить весь месяц.
"Специально для вас мы сделали карту фестиваля! Настоящий гид, с помощью которого вы сможете увидеть работы "Стенограффии-2021". Там мы будем постепенно всё обновлять", - говорится в сообщении.
Где искать готовые работы:
- Работа без названия от Андрея Beat (Москва) - на ул. Малышева, 84;
- «Манифест о свободе и несвободе» от Георгия GOOZE Куринова (Краснодар) - ул. 8 марта, 7;
- «Жабий дом» от Андрея Beat.c (Москва) - пр. Ленина, 56;
- «Крепыш» от Денис Vertigo (Самара) - пр. Ленина, 22;
- Connections от Денниса Гертнера и Линн Леманн, команды Zebu (Берлин, Германия) - ул. Мамина-Сибиряка, 10;
- «Июль» от Натальи Пастуховой (Екатеринбург) - троллейбус №20 (от ост. Ботаническая - до ост. Академическая).
Где можно поймать художника за работой:
- на Банковском переулке, 10 работает Taneli Stenberg (Хельсинки, Финляндия). Он рисует хитрую лисицу, которая тянется за ягодами;
- на Шейнкмана, 57 Anetta Lukjanova (Хельсинки, Финляндия) рисует портрет девушки, делающей селфи;
- на ул. 8 марта, 70 Roberto Ciredz (Кальяри, о-в Сардиния, Италия) работает над холодной 3D-иллюзией.
Ранее мэр Екатеринбурга встретился с художником одной из работ "Стенограффии".