Организаторы "Стенограффии" представили карту с арт-объектами

Фестиваль продолжается, работ станет ещё больше. Фото: скрин карты.

Организаторы Международного фестиваля уличного искусства "Стенограффия" представили карту работ. На ней можно найти готовые арт-объекты, а также проекты над которыми ещё трудятся художники.

В пресс-службе фестиваля напомнили, что за две недели с начала "Стенограффии" в городе появилось шесть новых арт-объектов, в процессе создания находятся три больших мурала. И это не всё - традиционное для уральской столицы мероприятие будет проходить весь месяц.

"Специально для вас мы сделали карту фестиваля! Настоящий гид, с помощью которого вы сможете увидеть работы "Стенограффии-2021". Там мы будем постепенно всё обновлять", - говорится в сообщении.

Где искать готовые работы:

Работа без названия от Андрея Beat (Москва) - на ул. Малышева, 84;

«Манифест о свободе и несвободе» от Георгия GOOZE Куринова (Краснодар) - ул. 8 марта, 7;

«Жабий дом» от Андрея Beat.c (Москва) - пр. Ленина, 56;

«Крепыш» от Денис Vertigo (Самара) - пр. Ленина, 22;

Connections от Денниса Гертнера и Линн Леманн, команды Zebu (Берлин, Германия) - ул. Мамина-Сибиряка, 10;

«Июль» от Натальи Пастуховой (Екатеринбург) - троллейбус №20 (от ост. Ботаническая - до ост. Академическая).

Где можно поймать художника за работой:

на Банковском переулке, 10 работает Taneli Stenberg (Хельсинки, Финляндия). Он рисует хитрую лисицу, которая тянется за ягодами;

на Шейнкмана, 57 Anetta Lukjanova (Хельсинки, Финляндия) рисует портрет девушки, делающей селфи;

на ул. 8 марта, 70 Roberto Ciredz (Кальяри, о-в Сардиния, Италия) работает над холодной 3D-иллюзией.

Ранее мэр Екатеринбурга встретился с художником одной из работ "Стенограффии".