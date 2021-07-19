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19 июля 2021, 14:39

Евгений Куйвашев предложил стенограффистам разристовать стену СК "Юность" в Екатеринбурге

Объезд Ленинского района

Градоначальник ранее заявил, что собирается развивать имидж Екатеринбурга как столицы стрит-арта. Фото: из Instagram губернатора

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время объезда Ленинского района Екатеринбурга заметил, что одна из стен СК "Юность" пустует. Он предложил превратить её в объект уличного искусства в рамках фестиваля "Стенограффия".

"По пути мы заехали в спорткомплекс "Юность", где идёт реконструкция к Универсиаде. Одна из стен на площадке пустует. Я предложил отдать её команде "Стенограффии". Уверен, они лучше всех способны сделать это место интересным", - написал в своём Instagram глава региона.

Напомним, что первый арт-объект фестиваля уличного искусства презентовали в этом году 7 июля. Сюжет из жизни лягушек появился на стене здания на ул. Малышева, 84. Затем появились "Манифест о свободе и несвободе", а также движущийся арт-объект. Традиционный для столицы Урала фестиваль будет проходить весь месяц.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов ранее осмотрел работу художника из Финляндии в Банковском переулке на жилом доме №10. Градоначальник собирается развивать имидж Екатеринбурга как столицы стрит-арта, а также осмотреть все работы "Стенограффии" и встретиться с художниками по итогам фестиваля.

В ходе объезда центра столицы Урала Евгений Куйвашев осмотрел также парки и потребовал запретить любое строительство в зелёной зоне на Ясной.

Областная газета Свердловской области

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