Финские художники создали два арт-объекта "Стенограффии" в Екатеринбурге

С работой, размещённой в Банковском переулке (с права), уже ознакомился мэр города Алексей Орлов. Фото: пресс-служба фестиваля.

Организаторы фестиваля "Стенограффия" представили ещё два мурала. В этот раз авторами масштабных арт-объектов стали художники из Хельсинки (Финляндия) – Анетта Лукжанова и Танели Стенберг.

Изображение девушки, большая часть лица которой скрыто за телефоном, от Аннеты появилось на стене офисного здания на ул. Шейнкмана, 57. По словам художницы, это просто незнакомка, которую запечатлели делающей селфи.

Она также рассказала, что для своих работ использует фотографии из Интернета. "Это быстро запечатлённые моменты из жизни людей, над которыми не особо задумываются... Но если я рисую это на стене, то техника превращается в "медленную". Это значит, что работа провисит тут где-то 5-10 лет. Это совмещает моментальные и текущие образы, в каком-то плане совмещает бессмысленное и значительное", - отмечает Аннета.

Лисицу, окутанную живописными ягодами и листьями, от Танели можно увидеть по адресу Банковский переулок, 10. Арт-объект с официальным названием "Близок локоток, да не укусишь" выполнен в приглушённой цветовой гамме. Благодаря этому художник хотел передать ощущение спокойствия, создать уголок без ярких рекламных объявлений и дорожных знаков. С работой уже ознакомился глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Ранее организаторы Международного фестиваля уличного искусства "Стенограффия" представили карту работ. На ней можно найти готовые арт-объекты, а также проекты над которыми ещё трудятся художники.

Напомним, ещё один мурал - "Манифест о свободе и несвободе" - можно найти на ул 8 марта, 7.