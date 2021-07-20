Город-объект: «Стенограффия» преображает дома, дворы и даже транспорт

«Портрет девушки, делающей селфи» на улице Шейнкмана, 57. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге продолжается международный фестиваль уличного искусства «Стенограффия». В городе уже появилось несколько новых арт-объектов. «Облгазета» рассказывает (и показывает), как художники преображают столицу Урала.

«Стенограффия» в своём традиционном формате вернулась в Екатеринбург спустя год. Напомним, что в 2020-м организаторы фестиваля проиграли конкурс городской администрации на проведение мероприятия и лишились финансовой поддержки со стороны властей. В итоге победителем конкурса на сайте Госзакупок стала московская компания «Коннект». Она же и провела свой фестиваль. «Стенограффии» пришлось менять формат и проводить мероприятие в августе. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил тогда, что «город не должен потерять столь знаковое событие, которое не просто улучшает окружающее пространство, а делает его дружелюбным, сплачивает людей».

В этот раз «Стенограффия» проводится уже в 12-й раз. Участвуют более 20 уличных художников, которые работают в городе до конца июля. Несмотря на пандемию коронавируса, прибыли в Екатеринбург и иностранные участники, в том числе из Германии, Финляндии, Италии.

Первой работой 2021 года стал рисунок на улице Малышева, 84, как отмечает пресс-служба «Стенограффии», самого таинственного художника фестиваля – Андрея Beat.с. Граффитчик изобразил… лягушек.

– Картинка может быть приятной или отторгать, вызывать разный спектр эмоций, – рассказал художник. – Если говорить о работе на Малышева, я старался сделать что-то забавное и не особо навязчивое, хотя и выглядит это достаточно массивно благодаря тёмным пятнам.

Первая работа 12-й «Стенограффии» во дворах на улице Малышева, 84 Фото: Галина Соловьёва

Первую работу иностранных художников, которую создала немецкая команда ZEBU, можно увидеть на стене здания на улице Мамина-Сибиряка, 10.

Стоит отметить, что у текущего фестиваля есть свои особенности. Во-первых, работы сосредоточены в центре города. Организаторы запустили специальную карту, по которой очень удобно ориентироваться и по местам расположения граффити, и по их готовности. А за пределами центра был расписан разве что троллейбус в Октябрьском депо местной художницей Натальей Пастуховой. Он уже готов и движется по маршруту №20 (Ботаническая – Академическая).

Во-вторых, в планах не только создавать новые работы, но и реставрировать старые. К примеру, восстановят стрит-арт- линию, которая ведёт по знаковым объектам фестиваля, а также несколько работ предыдущих лет.

В-третьих, во время фестиваля проходит проект «Стенограффия во дворе». Художники, дизайнеры и архитекторы преобразуют четыре двора жилых домов по адресам: Титова, 23, Мичурина, 49, Трактористов, 4, Малышева, 23. Там проведут работы по благоустройству, разработают индивидуальные проекты для каждого пространства. Планируется, что итогом станет специальное издание, которое поможет другим людям преобразовать свои дворы. Кстати, работы согласуются с жителями. Они сами активно участвуют в процессе.

«Жабий дом» , пр.Ленина, 56. Кстати, работу видно вечером, когда киоск закрыт Фото: Галина Соловьёва

И вообще, чтобы на доме в рамках «Стенограффии» появился арт-объект, надо согласовать его и со структурами власти, и с собственниками зданий. Если же речь идёт про многоквартирный дом, то нужно, чтобы не менее 70 процентов жителей было согласно с тем, что на нём будет рисунок.

Оценили работы фестиваля и представители власти. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, к примеру, осмотрел арт-объект в Банковском переулке, 10 и поговорил с художником из Финляндии Танели Стенбергом.

«Думаю, что это место на Банковском станет новой точкой притяжения, и привлечёт горожан и гостей столицы Урала», – написал Алексей Орлов в своём Instagram.

«Близок локоток, да не укусишь» пер. Банковский, 10 Фото: Галина Соловьёва

А глава региона Евгений Куйвашев, во время объезда Ленинского района Екатеринбурга, в свою очередь предложил превратить в объект уличного искусства одну из стен СК «Юность».

– Мы заехали в спорткомплекс «Юность», где идёт реконструкция к Универсиаде. Одна из стен на площадке пустует. Я предложил отдать её команде «Стенограффии». Уверен, они лучше всех способны сделать это место интересным», – отметил губернатор Свердловской области.

В пресс-службе фестиваля корреспонденту «Облгазеты» сказали, что им импонируют подобные заявления, но сейчас «Стенограффия» в самом разгаре, и конкретные комментарии будут позже.

Connections от Денниса Гертнера и Линн Леманн, команды ZEBU (Берлин, Германия) – ул. Мамина-Сибиряка, 10 Фото: Галина Соловьёва

3D-иллюзия по адресу улица 8 Марта, 70, которую создаёт Роберто Кирреду (Италия). Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Где искать работы: Работа без названия от Андрея Beat.с (Москва) – ул. Малышева, 84; «Манифест о свободе и несвободе» от Георгия GOOZE Куринова (Краснодар) – ул. 8 Марта, 7; «Жабий дом» от Андрея Beat.c (Москва) – пр. Ленина, 56; «Крепыш» от Денис Vertigo (Самара) – пр. Ленина, 22; Connections от Денниса Гертнера и Линн Леманн, команды ZEBU (Берлин, Германия) – ул. Мамина-Сибиряка, 10 «Июль» от Натальи Пастуховой (Екатеринбург) – троллейбус №20. «Лисичка» от Танели Стенберга (Финляндия) – пер. Банковский, 10 «Портрет девушки, делающей селфи» от Анетты Лукьяновой (Финляндия) – ул. Шейнкмана, 57 Роберто Кирреду (Италия) создаёт 3D-иллюзию по адресу улица 8 Марта, 70.