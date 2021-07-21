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21 июля 2021, 19:40

Художник из Италии сделал из общежития екатеринбургского РАНХиГС тающий ледник

Граффити "Тающий ледник"

Работу итальянского художника можно увидеть по адресу ул. 8 Марта, 70. Фото: пресс-служба фестиваля "Стенограффия"

В Екатеринбурге проходит 12-ый фестиваль уличного искусства "Стенограффия". Художник из Италии Роберто Кирреду создал на стене екатеринбургского филиала РАНХиГС 3D-иллюзию тающего ледника.

Арт-объект занял площадь 500 кв.м. Это один из самых крупных объектов фестиваля. Работа посвящена экологии и проблеме глобального потепления.

"Так Роберто хотел привлечь внимание общественности к экологическим проблемам. Автора беспокоит тема экологии и почти каждая его работа в серии подобных холодных 3D-муралов говорит о хрупкости природы", - рассказали в пресс-службе фестиваля.

Работу итальянского художника можно увидеть по адресу ул. 8 Марта, 70.

Напомним, "Областная газета" рассказала, какие новые объекты уже появились в Екатеринбурге.

Областная газета Свердловской области

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