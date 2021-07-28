В Екатеринбурге здание УрГЭУ стало холстом для художника из Аргентины

Элиан нанёс свои абстрактные формы, тем самым задав пространству новую динамику. Фото: пресс-служба фестиваля.

В Екатеринбурге на стене здания УрГЭУ (ул. 8 Марта, 62) появился новый арт-объекта фестиваля "Стенограффия". Автором работы стал опытный художник из Аргентины Элиан Чали.

По данным организаторов фестиваля, в качестве холста было выбрано семиэтажное здание, построенное в 1981 году. На нём и расположилась абстракция. Площадь расписанной стены составила 400 "квадратов".

Отмечается, что своими арт-объектами Элиан открывает дискуссию между людьми и городским пространством. Главная идея - показать, что жизнь в городе больше, чем повседневная дорога с работы домой.

"Абстракция не даёт заранее подготовленных ответов, тебе нужно додуматься. А ещё она работает как мост. Я строю одну часть моста, а прохожие достраивают её", - отмечает Элиан.

Фото: пресс-служба фестиваля

Масштабные работы Элиана Чали можно найти в городах Австралии, Аргентине, Бельгии, Бразилии, Испании, Канаде, Чили, Арабских Эмиратах, США, Англии, Франции, Германии, Италии, Мексике, Польше, Португалии, Перу.

Ранее организаторы Международного фестиваля уличного искусства "Стенограффия" представили карту работ. На ней можно найти готовые арт-объекты, а также проекты, над которыми художники ещё трудятся.

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