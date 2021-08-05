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Культура / Изобразительное искусство
5 августа 2021, 12:15

В Екатеринбурге на здании бывшей золотосплавочной химлаборатории появилась шкала здоровья

арт-объект "Стенограффии"

Сейчас установленная световая панель горит зелёным цветом, она заполнена на 60%. Фото: пресс-служба фестиваля.

В центре Екатеринбурга в рамках фестиваля "Стенограффия" появилась новая работа. Арт-объект в виде шкалы здоровья, как в играх, установлен на здании бывшей золотосплавочной химлаборатории (ул. Первомайская, 1).

Так команда екатеринбургских художников "Hot Singles in Your Area" планирует привлечь внимание к вопросу реконструкции исторических зданий, рассказали организаторы мероприятия.

"Как жители Екатеринбурга и художники, мы испытываем трогательные чувства по отношению к городу и сделали проект про жизнь одного небольшого здания, мимо которого часто ходим. Может быть, таким объектом у нас получится вызвать интереск архитектуре", - отмечают авторы.

Новая работа "Стенограффии" интерактивна. Она будет меняться вслед за состоянием здания. Сейчас установленная световая панель горит зелёным цветом, она заполнена на 60%.

"Отвалилась штукатурка - минус одно деление на шкале. Отремонтировали недавно появившуюся пробоину - плюс одно деление", - поясняют художники.

Добавим, команда Hot Singles in Your Area не первый раз привлекает внимание горожан к проблемам архитектуры. В 2019 году на этом же здании художники делали работу CTRL+X GRAFFITI. А в 2021 году - перенесли граффити с памятника конструктивизма со стены дома по Ленина, 52/1 на двери офиса "УК ЖКХ Октябрьского района".

Кстати, в 2019 году были утверждены зоны охраны бывшей золотосплавочной химлаборатории. Подробнее об этом читайте тут.

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Областная газета Свердловской области

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