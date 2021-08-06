Райские сады Вячеслава Михайлова и дары Виталия Воловича

Райские сады Вячеслава Михайлова

В Галерее Синара Арт открылась персональная выставка живописца, графика из Санкт-Петербурга Вячеслава Михайлова. Его работы хранятся в том числе в Третьяковской галерее, Русском музее, Музее Людвига в Кёльне, Московском музее современного искусства. Художник специализируется на мифологических и библейских мотивах. Причём религиозный символизм автор совмещает с изящной телесной откровенностью. Экспозиция, представленная в Екатеринбурге, включает 30 работ из четырёх крупных серий мастера – «Райские сады», «Комментарии к Евангелию», «Русский Север» и «Четвёртая война».

Фото: Синара Арт

Адрес: Галерея Синара Арт (Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, 15/4). Открыта до 29 августа.

Святые неразделённой Церкви

Ельцин Центр приглашает на экспозицию икон, мозаик и миниатюр современных иконописцев, посвящённой христианским святым Запада II – XI веков. Организаторы поясняют, что речь идёт о периоде единой, неразделённой Церкви до Великой схизмы 1054 года, и это значит, что святые почитаются как православными, так и католиками. Это, к примеру, святой Патрик, священномученик Климент и другие. В проекте приняли участие художники из России, Великобритании, Германии, Ирландии, Италии, Испании, Франции, Сербии и других стран. Сегодня, 7 августа, в рамках выставки также состоится лекция искусствоведаИрины Языковой«Современное иконописание: трудный путь из прошлого в будущее».

Фото: Ельцин Центр

Адрес: Арт-галерея Ельцин Центра (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3). Открыта до 5 сентября.

«Дары»

В Художественном музее Эрнста Неизвестного ко Дню рождения народного художника России Виталия Воловича (3 августа ему бы исполнилось 93 года) подготовили выставку под незамысловатым названием «Дары». Виталий Михайлович был одним из инициаторов создания этого музея, и именно с офортов Неизвестного, переданных в 2013 году Виталием Воловичем, началось формирование основной экспозиции музея. На выставке «Дары» представлены работы известных уральских авторов из коллекции Виталия Михайловича – Миши Брусиловского, Анатолия Калашникова, Германа Метелёва, Алексея Казанцева, Юрия Истратова, Киры Масумовой, Светланы Тарасовой, Виктора Махотина.

Фото: Официальная афиша

Адрес: Художественный музей Эрнста Неизвестного (Екатеринбург, ул. Добролюбова, 14). Открыта до 5 сентября.

Опубликовано в №143 от 07.08.2021