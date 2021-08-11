На День города река Исеть в Екатеринбурге превратится в звёздное небо

Чтобы не загрязнять реку, все фонарики будут выловлены из воды командой организаторов. Фото: пресс-служба "Стенограффии".

В Екатеринбурге в рамках фестиваля уличного искусства "Стенограффия" пройдёт акция "Звёздный канал". Принять участие смогут все желающие.

Как рассказали организаторы фестиваля, мероприятие состоится в ближайшую субботу у музея ИЗО (ул. Воеводина, 5). Старт акции запланирован в 22:00.

Отмечается, что акция, которую устраивают художники из команды SPEKTR совместно с организаторами "Стенограффии" призвана подарить людям ощущения чуда и сказки, предоставить возможность увидеть небо полное звёзд в мегаполисе.

Всем присутствующим будут розданы специально подготовленные диоды, символизирующие звезды. Каждый сможет запустить их в реку. Предполагается, что к концу акции Исеть будет похожа на звёздное небо. Позже команда организаторов планирует выловить все фонарики из воды.

Добавим, впервые акция "Звёздный канал" прошла в Санкт-Петербурге на реке Мойке в 2016 году. В Екатеринбурге премьера состоялась в 2019 году и была посвящена юбилею фестиваля.

Ранее "Областная газета" писала, что на День города Екатеринбург останется без салюта и приглашённых звёзд.

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