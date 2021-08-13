Михаил Дистергефт. Навсегда влюблённый в жизнь

Один из пейзажей Нижнего Тагила, вид на пруд и Лисью гору. Михаил Дистергефт

В екатеринбургском Доме художника (Куйбышева, 97) открылась выставка к 100-летию со дня рождения художника Михаила Дистергефта. Регалии Михаила Васильевича можно перечислять очень долго – он был главным художником и членом Градостроительного совета Нижнего Тагила, председателем худсовета при Нижнетагильских художественно-промышленных мастерских Художественного фонда РФ, делегатом от Урала на III съезде художников России, участником огромного количества выставок по всей стране и за её пределами. Но, как ни парадоксально, даже не поэтому стоит обязательно побывать на его экспозиции. В первую очередь Михаил Дистергефт был Человеком, чья судьба просто не может оставить равнодушным, и Художником, произведения которого будут трогать души зрителей ещё много лет.

Михаил Дистергефт родился далеко от Урала – в селе Савёлово Тверской губернии. Его отец работал на железной дороге, в том числе за границей, и ему поступило предложение переехать в Ленинград. Поэтому творческая биография Михаила началась там – в юности он учился у преподавателей ленинградской Академии художеств, готовясь к поступлению именно туда. Чтобы заработать, после школы Дистергефт год трудился учителем рисования в одной из ленинградских школ.

Автопортрет. Иллюстрация: Михаил Дистергефт

На этом счастливая молодость закончилась: в мае 1941 года его призвали в армию, под Москвой Михаила и застала война. Дистергефт был артиллеристом-наводчиком, в воспоминаниях он писал, что за те три месяца успел захватить всё, что было на войне – и жестокость, и гибель товарищей… Почему только три месяца? Ответ прост – немецкая фамилия Дистергефт и отчество Вильгельмович, которое потом навсегда трансформируется в Васильевич.

По национальному признаку Михаил Дистергефт сначала был переведён в стройбат в Горьком, а затем «мобилизован» на Урал. В 1941–42 годах он строил Уральский алюминиевый завод в Каменске-Уральском, потом его сослали ещё дальше на север – в Карпинск, на Богословские угольные копи, где на несколько лет он оказался за колючей проволокой.

Принято считать, что даже несмотря на тяжёлую лагерную жизнь, где Михаил кем только не был – добытчиком породы, расштыбовщиком, просто носильщиком угля, его творческий путь был успешным. Нам сейчас этот «успех» осознать сложно, но факт в том, что выставки Дистергефта (он сделал большое количество видов угольный копий) проходили и на зоне, и параллельно в Свердловске – в Горном институте, есть информация, что его рисунки выходили даже в «Уральском рабочем», но, конечно, без указания авторства.

Иллюстрация: Михаил Дистергефт

"Без права переписки". "Мои родные пережили ленинградскую блокаду, а отец был репрессирован раньше и умер в пересыльной тюрьме Мариинска". Иллюстрация: Михаил Дистергефт

Бригада вглуби угольных копей. Справа-свободолюбиво смотрит вдаль мой товарищ Владимир Леонгарт, в прошлом зав. литературной частью Большого театра СССР. Умный, острый на язык, с весёлым "чертиком" в глазах. "Чёртик" этот его и погубил. В 1946 году его забрали...За одно слово правды! И он исчез навсегда. Иллюстрация: Михаил Дистергефт

Наброски о лагерной жизни, сделанные в Карпинске, позже станут основой серии «В те годы». Забегая вперёд, скажем, что за эти работы Михаил Дистергефт в 1989 году станет лауреатом премии издательства «Правда», а в 1996-м – первым лауреатом премии губернатора Свердловской области в сфере искусства.

В газете мы можем опубликовать лишь несколько рисунков, но если увидеть весь цикл, эффект будет не меньший, чем от «Колымских рассказов» Варлама Шаламова. У Дистергефта, кстати, есть триптих «Не верь. Не бойся. Не проси» по мотивом произведений этого автора. Остались и письменные воспоминания художника о том времени.

«Я часто задумывался: почему в зоне было так много дистрофиков – «доходяг»? В ленинградской блокаде, которую пережили мои родные, люди получали мизерные 125 грамм, всё-таки выживали. Они были сильнее духом, у них была надежда».

Иллюстрация: Михаил Дистергефт

Удивительно, но именно за колючей проволокой Михаил Дистергефт встретил свою будущую жену – Элеонору Павловну Гронвальд. Тоже немку по национальности (хотя в паспорте значилось «русская»), отправленную в Карпинск вместе с матерью. Их отец был старшим пивоваром на Пермском заводе. Трагическая судьба семей сошлась и в том, что отцов Михаила и Элеоноры расстреляли.

Но для молодых жизнь продолжалась – 30 сентября 1944 года они поженились. Невероятно, но именно в этот день открылся Нижнетагильский музей ИЗО, где спустя годы, Элеонора Павловна станет директором, а Михаил Васильевич получит собственную мастерскую и будет всячески помогать развитию учреждения.

Портрет Элеоноры Дистергефт. Иллюстрация: Михаил Дистергефт.

Об этом совпадении мы узнали у нынешнего директора НТМИИ Марины Агеевой, которая изучает творчество Михаила Дистергефта уже больше 40 лет. В музее на данный момент хранится 60 работ этого автора, Марина Владимировна рассказала, что накануне 100-летия его родственники принесли папки с произведениями из семейной коллекции, чтобы показать другого Михаила Дистергефта.

– Наследие, конечно, очень большое, – рассказывает Марина Агеева. – Как настоящий художник он всегда был с альбомом, иногда, в поездках, и на обёрточной бумаге рисовал. Для выставки мы выбрали около 70 работ, которые у нас в Тагиле ещё были не очень известны. Здесь несколько портретов – мать, жена, внучка. Чудесные акварели, в которых чувствуется тонкая душа лирика.

Директор НТМИИ Марина Агеева на открытии выставки. Фото: Алексей Кунилов

Дистергефт запечатлел Волгу, Крым, Прибалтику, и, конечно, Урал и Нижний Тагил в частности. Это трудно объяснить, но художнику удалось полюбить этот край. Край, принёсший много страданий. «Декларация о реабилитации народов, незаконно репрессированных во время Великой Отечественной войны» была принята только в ноябре 1989 года, и до этого времени Дистергефты, как и два миллиона советских немцев, не чувствовали себя полноправными гражданами страны. «Как дамоклов меч висело над нами сталинское проклятие», – писала в воспоминаниях Элеонора Павловна. Но это и край, который стал для Михаила Васильевича родным, где с женой они отметили 60-летие совместной жизни, где растили сына Игоря.

На выставке – много пейзажей окрестностей Нижнего Тагила, несколько из них сделаны с одного ракурса – из мастерской, окна которой выходят на пруд и Лисью гору. Сегодня мастерскую Дистергефта с прекрасным видом занимает известный график Владимир Зуев, о котором «ОГ» неоднократно писала.

– Когда мы развернули такую лирическую и жизнеутверждающую выставку, невестка Михаила Дистергефта Людмила сказала, что даже не думала, что у него встречались такие хорошие, красивые дни, – делится Марина Агеева.

– Вы помните Михаила Васильевича, как ему удалось не утратить любовь к жизни? Глядя на эти по-настоящему светлые, яркие работы, сложно представить, что они написаны человеком, прошедшим ГУЛАГ.

– Я пришла работать в музей в 17 лет, но появилась там раньше, ходила в искусствоведческую секцию. Элеонора Павловна была на тот момент главным хранителем, а Михаил Васильевич оформлял буклеты, каталоги, помогал делать экспозицию – тогда в научном составе было всего четыре человека. Я видела Михаила Васильевича всегда собранным. В том, что он говорил, с одной стороны, была правда жизни, а с другой – большое жизнелюбие. И в работах на выставке это как раз есть. Он и Элеонора Павловна очень хорошо относились к Тагилу, после войны они сюда рвались из Карпинска, потому что тут была жизнь, осела интеллигенция… И Михаила Васильевича в городе очень уважали, ценили его советы, поправки, указания. У него был вкус и умение видеть суть, что тоже ярко выражено в произведениях, которые мы привезли на выставку.

Михаила Васильевича не стало 24 августа 2005 года. Элеонора Павловна ушла в 2016-м. Часть их родственников живёт на Урале, сын с женой в Германии. Они, кстати, посредством видеозвонка тоже присутствовали на открытии экспозиции в Екатеринбурге. В октябре Нижнетагильский музей ИЗО должен выпустить альбом, посвящённый творчеству Михаил Дистергефта.

Мать Михаила Дистергефта защищала Ленинград, сбрасывала фугасные бомбы со зданий. Награждена медалью "За оборону Ленинграда". Иллюстрация: Михаил Дистергефт

Михаил Дистергефт часто бывал в Висиме, на родине писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка, с которым связана ни одна работа художника. Иллюстрация: Михаил Дистергефт

Иллюстрация: Михаил Дистергефт

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Иллюстрация: Михаил Дистергефт

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов