Пейзажи «уральского Ван Гога» и выставки именитых ювелиров

«Не слепок, не бездушный лик»

В Инновационном культурном центре открылась персональная выставка уральского художника Вилена Мухаркина. Вилен Дмитриевич родился в Надеждинске (Серов) в 1925 году. В 1943-м, как только ему исполнилось 18 лет, ушёл на фронт. Дошёл до Будапешта, был тяжело ранен. После войны поехал в Нижний Тагил, чтобы поддержать друга, поступавшего в Уральское училище прикладного искусства, куда в итоге поступил сам. До 70-го был преподавателем в этом училище. Что касается непосредственно творчества, Вилен Мухаркин известен своими яркими, «сочными» пейзажами, за которые его даже называли «уральским Ван Гогом», а ещё – мастером этюда, так как ему удавалось очень точно «поймать» мгновение. Наверное, поэтому он очень любил работать гуашью, кстати, далеко не самым долговечным материалом. Вилен Мухаркин ушёл год назад, в возрасте 95 лет, и, конечно, его выставки в разных городах области могли стать юбилейными, но… Но осталась сильная энергетика его работ, с которыми теперь можно познакомиться и в Первоуральске.

Иллюстрация: ИКЦ

Адрес: ИКЦ (Первоуральск, ул. Ленина, 18б). Открыта до 10 октября.

«Озеро любви»

В Нижнетагильском музее изобразительных искусств представили экспозицию ювелирного искусства «Озеро любви» Леонида Устьянцева. Этот мастер считается одним из основоположников уральской ювелирной школы, он был первым ювелиром в СССР, кому вручили Гран-при Парижской международной выставки, за брошь под названием «Урал» (1962). Также Леонид Устьянцев единственный ювелир, получивший звание «Народный художник России» (2004). Его работы хранятся в том числе в Алмазном фонде, Оружейной палате, Троице-Сергиевой лавре. На выставке в Тагиле зрители увидят работы из коллекции екатеринбургского Музея истории камнерезного и ювелирного искусства.

Иллюстрация: Официальная афиша

Адрес: Нижнетагильский музей ИЗО ( ул. Уральская, 7). Открыта до 31 октября.

«Надеждин луг»

В Музее истории камнерезного и ювелирного искусства открылась выставка, приуроченная к 70-летию Надежды Кузнецовой. Надежда Дмитриевна – одна из первых женщин-ювелиров в Екатеринбурге (Свердловске). На Урал она приехала в 1970 году по распределению. И с тех пор украшения с пейзажным камнем стали основным направлением её творчества. В интервью «ОГ» о начале творческого пути Надежда Кузнецова рассказывала так: «В Свердловском союзе художников тогда было 12 или 15 мужчин: камнерезы, ювелиры. И вдруг – молодая девушка. Конечно, меня долго не принимали, ведь считается, что металл не поддаётся женским рукам… Но у меня было такое упрямство: я сказала себе, что всё равно получу мастерскую, всё равно стану членом Союза. А сейчас всё поменялось, среди моих студентов в основном девушки». К слову, за плечами Надежды Дмитриевны 48 лет преподавания в Уральском техникуме «Рифей» (ранее профучилище). На выставке зрители могут познакомиться с украшениями из камня, эмали, перламутра и других материалов. Это броши, подвесы, серьги, колье и многое другое.

Иллюстрация: Официальная афиша

Адрес: Музей истории камнерезного и ювелирного искусства (Екатеринбург, пр. Ленина, 37). Открыта до 17 октября.

Опубликовано в №149 от 17.08.2021