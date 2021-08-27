Графическая триеннале, сезонный Винокуров и японский Обломов

«Памятники культуры мира»

Иллюстрация: «Главный проспект»

В екатеринбургской галерее «Главный проспект» впервые открылась триеннале экслибриса и печатной графики малых форм. Столица Урала уже зарекомендовала себя как город, где разбираются в графике, любят её и продвигают. Уверены, многие бывали на выставках «УРАЛ-ГРАФО» и Международном фестивале меццо-тинто. Новый проект позволит ещё глубже погрузиться в это направление изобразительного искусства.

На триеннале представлено 250 работ, созданных в самых разных техниках – от ксилографии и гравюры на меди до фотографии и компьютерной графики. Участниками фестиваля стали современные авторы из 25 стран, среди которых Австралия, Бразилия, Таиланд, Япония и, конечно, Россия. Поскольку тема нынешнего конкурса «Памятники культуры мира», сюжетами для графических произведений послужили легенды и мифы, литературные, архитектурные и музыкальные памятники искусства.

Адрес: Галерея «Главный проспект» (Екатеринбург, пр. Ленина, 8).

«Сезонный Винокуров»

Иллюстрация: «ПоЛе»

В галере «ПоЛе» можно познакомиться с выставкой живописи и графики Виктора Винокурова. Экспозиция организована в рамках проекта «Ниша в искусстве», суть которого в том, чтобы предоставить художникам площадку «для свежих, концентрированных высказываний». По условию проекта автор должен в небольшом объёме суметь полно представить ту или иную тему, показав, какую нишу в искусстве занимает. «Наивный импрессионист» Виктор Винокуров сделал акцент на летнем Екатеринбурге.

Адрес: Галерея «ПоЛе» (Екатеринбург, пр. Ленина, 50 ж).

«Я, Обломов»

Иллюстрация: «Дом Метенкова»

В Фотографическом музее «Дом Метенкова» открылась необычная экспозиция, посвящённая роману Ивана Гончарова «Обломов». Автор экспозиции – японский фотограф Икуру Куваджима. Снимки Икуру публиковались в таких изданиях, как Le Monde, Forbes, японский и румынский National Geographics. Он родился и вырос в Японии, учился в Миссурийском университете, затем жил в Румынии, на Украине, в Кыргызстане, Казахстане и России. В проекте «Я, Обломов» через серию автопортретов и фото интерьеров, созданных в поездах по постсоветскому пространству, Куваджима представил свою интерпретацию обломовщины.

Адрес: «Дом Метенкова» (Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 36).

Опубликовано в №158 от 28.08.2021