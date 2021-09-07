Послевоенная Прага, уральские горизонты и природа света

«Пермь-Прага. 1945»

Свердловский областной краеведческий музей им. О.Е. Клера совместно с Лысьвенским музеем, Историко-архивным музейным центром «Ретроспектива» (Пермь) и генеральным консульством Чешской Республики в Екатеринбурге представили в столице Урала экспозицию графических работ народного художника России Геннадия Мясникова (1919–1989). Он родился в Пермском крае, там же окончил театрально-декоративное отделение Художественного училища, а затем поступил во ВГИК. Как художник кино Геннадий Алексеевич работал с Эйзенштейном, Довженко, а также Бондарчуком на картине «Война и мир».

На выставке – произведения, посвящённые готическим видам послевоенной Праги (1945–1946 годах), где Геннадий Мясников побывал в рамках работы на «Мосфильме».

Иллюстрация: официальная афиша

Адрес: Свердловский областной краеведческий музей им. О.Е. Клера (Екатеринбург, пр. Ленина, 69/10). Открыта до 7 ноября.

«Родные горизонты»

В Инновационном культурном центре открылась выставка свердловского художника Виктора Сысоева. Творчество этого автора сконцентрировано на природе Урала, которая представлена местами суровой, но в основном всё же яркой, певучей, элегичной. Виктор Георгиевич сам родился в очень живописном месте – Новоуткинске и по сей день продолжает познавать уральский край, открывая его с необычных ракурсов для нас, зрителей.

Работы Виктора Сысоева находятся в Екатеринбургском музее ИЗО, музеях Уфы, Волгограда, Томска, Салехарда и даже Китая.

Иллюстрация: ИКЦ

Адрес: ИКЦ (Первоуральск, Ленина, 18 б). Открыта до 31 октября.

«Увидеть свет. Сцена»

В Музее Эрнста Неизвестного можно познакомиться с необычной по теме выставкой уральских художников Татьяны и Александра Степановых. В своих работах они попытались исследовать разные световые образы, делая акцент именно на сценической площадке. В экспозиции – 14 произведений, которые Татьяна и Александр создали на бумаге с помощью акрила, в том числе экспериментируя со светящейся – флуоресцентной – краской. В серии представлены: свет утра, свет декорации, свет портала, свет эпизода, свет антракта и даже свет заката и леса.

Иллюстрация: официальная афиша

Адрес: Художественный музей Эрнста Неизвестного (Екатеринбург, ул. Добролюбова, 14). Открыта до 3 октября.

Опубликовано в №165 от 08.09.2021