Темы дня

Культура / Изобразительное искусство
7 сентября 2021, 16:35

Четыре картины из фонда музея Уралвагонзавода отреставрируют к юбилею предприятия

Входная группа УВЗ

У завода есть своя коллекция картин.Фото: Александр Зайцев

Уралвагонзавод отреставрирует четыре картины из коллекции выставочного комплекса предприятия. Восстановление организуют к 85-летию завода.

На реставрацию отправят жанровые полотна 1950-х и 1980-х годов, которые были созданы московскими и тагильскими художниками.

В список вошли картины Леонида Парфёнова «Подмосковье» (начало 1950-х гг.), Анатолия Романова «Натюрморт» (1948 г.), Леонида Колмакова «Отправка сверхпланового комсомольского эшелона» (1983 г.) и копия полотна Ивана Шишкина «Лесные дали», выполненную художниками государственного художественного фонда (1950-е гг.). После завершения работ картины представят на выставках, сообщает пресс-служба Уралвагонзавода.

При работе над картинами будут удалены загрязнения и разрывы на холстах, восстановят осыпи и укрепят кракелюр (трещины) на красочном слое холста. Каждое полотно будут реставрировать от одного до двух месяцев. Для картин уже изготовили подрамники, это один из важных этапов восстановления.

Читайте также: 

"Почта России" выпустила в обращение марки с уральскими танками.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
07.09.2021, 18:36 / Общество
Под Екатеринбургом в ДТП с легковушкой погиб водитель грузовика
07.09.2021, 18:13 / Общество
В 2022 году в Висимо-Уткинске благоустроят набережную с водопадом
07.09.2021, 17:50 / Общество
В Качканаре отопительный сезон стартует 13 сентября
07.09.2021, 17:41 / Общество
На Среднем Урале за 4 дня выявлено более 3 тысяч нарушений ПДД пешеходами
07.09.2021, 17:30 / Общество
Госэкспертиза одобрила проект моста через реку Исеть у парка Маяковского