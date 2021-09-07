Четыре картины из фонда музея Уралвагонзавода отреставрируют к юбилею предприятия

У завода есть своя коллекция картин.Фото: Александр Зайцев

Уралвагонзавод отреставрирует четыре картины из коллекции выставочного комплекса предприятия. Восстановление организуют к 85-летию завода.

На реставрацию отправят жанровые полотна 1950-х и 1980-х годов, которые были созданы московскими и тагильскими художниками.

В список вошли картины Леонида Парфёнова «Подмосковье» (начало 1950-х гг.), Анатолия Романова «Натюрморт» (1948 г.), Леонида Колмакова «Отправка сверхпланового комсомольского эшелона» (1983 г.) и копия полотна Ивана Шишкина «Лесные дали», выполненную художниками государственного художественного фонда (1950-е гг.). После завершения работ картины представят на выставках, сообщает пресс-служба Уралвагонзавода.

При работе над картинами будут удалены загрязнения и разрывы на холстах, восстановят осыпи и укрепят кракелюр (трещины) на красочном слое холста. Каждое полотно будут реставрировать от одного до двух месяцев. Для картин уже изготовили подрамники, это один из важных этапов восстановления.

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