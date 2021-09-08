В Екатеринбурге семья художников потеряла в пожаре около 60 своих картин

Все картины, которые хранились в доме, уничтожил огонь. Фото: из личного архива Виталия Черепанова

В Екатеринбурге в ночь на 7 сентября сгорел частный дом, который снимали уральские художники. Огонь уничтожил всё, что находилось внутри, в том числе и коллекцию их работ.

Как рассказал художник Виталий Черепанов корреспонденту "Областной газеты", в пожаре сгорели порядка 60 произведений. По его словам, у них теперь остались только те картины, которые сейчас представлены на выставках в Москве (на ярмарке BLAZAR и в галерее Ovcharenko) и в Санкт-Петербурге (в виртуальной галерее YABA).

Также огонь уничтожил всё имущество в доме, включая одежду и электронику. Поскольку во время пожара художники были в отъезде, из вещей у пары остались только паспорта, комплект походной одежды, два спальника, палатка и два велосипеда. Накануне вечером Виталий попросил через соцсети друзей и знакомых оказать помощь с жильём и одеждой. В беседе с корреспондентом "Областной газеты" художник рассказал, что на их просьбу люди откликнулись очень оперативно и поблагодарил всех за отзывчивость. На время поиска другого арендного жилья семья будет жить в квартире друзей. Также художники теперь находятся в поисках новой мастерской.

Напомним, пожар произошёл в ночь с 6 на 7 сентября в садовом товариществе "Лесной-2" на ул. Московской. Возгорание началось с бани и перешло на дом и надворные постройки. В итоге жилое здание полностью сгорело. Точная причина ещё не установлена.