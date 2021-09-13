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Культура / Изобразительное искусство
13 сентября 2021, 13:10

"Стенограффия во дворе" в Екатеринбурге перенесла реализацию большинства объектов на следующий год

Картина

Ранее благоустройство жилых территорий было только за счёт рисунков на фасадах домов. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге перенесли реализацию проекта "Стенограффия во дворе". Большую часть объектов сделают в следующем году.

В этом году фестиваль планировал заняться благоустройством территорий, но в этом году они успеют реализовать только 25% запланированного. Остальное сделают в следующем году. Об этом сообщила организатор фестиваля Анна Клец.

"Три двора, которые крупные, мы перенесли на весну, а один маленький уютненький обустроим сейчас, осенью", -  рассказала Анна Клец.

Причиной этому послужила пандемия. Для обустройства дворов требуется очень много людей, а коронавирусные ограничения не позволяют привлекать их в нужном количестве. Также сказалось отсутствие опыта благоустройства, из-за чего сложно было предугадать весь ход работ.

Напомним, в этом году фестиваль "Стенограффия" решил разнообразить формат работы. Участники выбрали четыре двора, которые планировали благоустроить вместе с жителями.

Областная газета Свердловской области

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