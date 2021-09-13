В Екатеринбурге появилось граффити по рисунку иллюстратора книг Владислава Крапивина

Евгения Стерлигова полюбила драконов после прочтения книг Клиффорда Саймака. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге появилось граффити, сделанное по рисунку знаменитой уральской художницы-иллюстратора Евгении Стерлиговой. Её работы украшают более ста книг Владислава Крапивина. Закончить объект планируют буквально на днях.

Новый объект фестиваля "Стенограффия" появился на будке между пр. Ленина, 20 и ул. Сакко и Ванцетти, 47. Эскизом для работы послужила картина известной в России и за границей уральской художницы-иллюстратора, почётного командора отряда "Каравелла", профессора УрГАХА Евгении Стерлиговой, которая висит у неё дома над диваном. Изображение художница создала по мотивам книги Клиффорда Саймака "Заповедник гоблинов".

Художник Андрей Торопов адаптировал вертикальный рисунок под горизонтальную поверхность. На стене уже появились изображения дракона, замка и луны. На правой части граффити разместят текст, посвящённый художнице.

"Здесь также будет размещён текст про Евгению Ивановну. Для нас важно рассказать про талантливых и интересных людей нашего города. Она покорила наше сердце, и мы хотим передать восхищение перед мастерством и личностью каждому зрителю, который увидит эту работу", — отметила организатор фестиваля Анна Клец.

Драконы - отдельная любовь уральского иллюстратора. По словам её близкой подруги Елены Орловой, Стерлигова полюбила этих мифических существ именно после знакомства с творчеством Клиффорда Саймака. Даже вместо автографа она рисует маленького драконика.

Напомним, Евгению Стерлигову номинировали на шведскую премию памяти Астрид Линдгрен. На ней отмечают успехи наиболее выдающимся авторам, иллюстраторам, специалистам в области детской и юношеской литературы, продвигающим чтение, из разных стран.