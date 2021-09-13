В Екатеринбурге завершается работа фестиваля "Стенограффия"

В Екатеринбурге подходит к концу 12-й сезон фестиваля "Стенограффия". Больше чем за месяц художники успели создать 20 работ.
В планах у организаторов – успеть сделать за сезон около 30 работ. Художники будут творить до наступления холодов. Но готовыми работами уже можно наслаждаться на улицах Екатеринбурга.
Финский художник Танели Стэнберг нарисовал лисицу, окружённую ягодами и листьями. Для создания этой картины он изучил русские традиции и культуру. Своё произведение он назвал пословицей "Близок локоток, да не укусишь".
Работа над картиной "Дракон" ещё идёт. Объект создают по иллюстрации уральской художницы Евгении Стерлиговой по мотивам книги Клиффорда Саймака "Заповедник гоблинов". На стене уже появились изображения дракона, замка и луны. На правой части граффити разместят текст, посвящённый художнице.
Работа "Преодоление" - первый уличный рисунок Анастасии Шереметьевой. Она работает графическим дизайнером и была волонтёром на фестивале "Стенограффия". Проект вдохновил её на создание своего стрит-арт объекта. Она дала своей работе такое название, потому что всё, что было во время его создания, – это путь преодоления сложностей, начиная от отсутствия навыков рисования граффити, до проблем с текстурой и поверхностью здания.
"Health Bar" – проект екатеринбургской банды художников Not Singles in Your Area. Эта шкала здоровья размещена на разрушающемся здании по адресу ул. Первомайская, 1ж. Она показывает состояние здания. Правда, оценка производится очень странно: буквально на прошлой неделе шкала показывала два деления, а уже сегодня – семь. Чем это объясняется – непонятно, потому что здание остаётся по-прежнему разрушающимся.
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