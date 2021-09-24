Хемингуэй в графике и выставка лучших образцов западноевропейского оружия позднего Ренессанса

«Повесть о старике и море. Творческие поиски художника»

В екатеринбургском Доме художника открылась выставка работ Ольги Житенёвой, посвящённых творчеству Эрнеста Хемингуэя. Большая часть произведений свердловской художницы создана по мотивам легендарной повести «Старик и море». Ольга Житенёва, вопреки советской трактовке, считает, что в истории про кубинского рыбака Сантьяго нет противостояния, а наоборот, много покорности, тишины и спокойствия. Для создания этой серии использованы самые разные графические техники – меццо-тинто, офорт, каллиграфия и другие.

Также Ольга Житенёва вдохновилась ранним романом Хемингуэя «Фиеста». И если над первым циклом она работала на протяжении шести лет, то графика к «Фиесте» появилась буквально за последний год.

Фото: Ольга Житенёва/СХР

Адрес: Свердловское региональное отделение ВТОО «Союз художников России» (Екатеринбург, ул. Куйбышева, 97, малый зал). Выставка открыта до 9 октября.

«Королевские игры»

Свердловский областной краеведческий музей им. О.Е. Клера совместно с Государственным историческим музеем представили в Екатеринбурге коллекцию западноевропейского оружия и доспехи периода позднего Ренессанса. Организаторы экспозиции отмечают, что XVI век – время наивысшего расцвета оружейного производства в Западной Европе, и по своему исполнению эти предметы можно поставить в один ряд с образцами мировой живописи или декоративно-прикладного искусства.

Особое внимание стоит уделить доспеху одного из представителей знатного европейского дома, двуручному мечу ландскнехта и шанфрону (головное защитное снаряжение лошади). Все экспонаты – из собрания Государственного исторического музея. Ранее проект выставлялся в Тульском государственном музее оружия и Казанском кремле.

Фото: Официальная афиша

Адрес: Дом Поклевских-Козелл (Екатеринбург, ул. Малышева, 46). Открыта до 13 февраля.

Опубликовано в №178 от 25.09.2021