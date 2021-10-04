Сергей Фалькин: «Камень не любит слабых»

Сергей Фалькин и его работа «Кардиограмма Байкала» (нефрит, металл», 2019). Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге, в Музее камнерезного и ювелирного искусства (Ленина, 37), открылась персональная выставка петербургского художника Сергея Фалькина «Игра в метафору». На вернисаже присутствовал сам автор, который провёл экскурсию для первых посетителей. Рассказываем, что необычного было на экспозиции и почему её стоит посетить.

Сергей Фалькин – камнерез во всех смыслах необычный. Хотя бы потому, что по образованию он журналист, а начинал учиться и вовсе в Бурятском государственном университете в Улан-Удэ на преподавателя физики и математики. Когда стало понятно, что педагогика – это «не его», пришлось уйти в армию. Затем случился переезд в Ленинград, там Сергей устроился работать в Екатерининский дворец, в отдел реставрации Янтарной комнаты. Именно там, как считают коллеги Сергея, он понял красоту камня.

О том, что Фалькин как никто понимает нюансы работы с камнем, говорит и тот факт, что его произведения выставляются в Эрмитаже, Лувре, содержатся в частных коллекциях Франции, США, Швеции и других стран.

Вероятнее всего, именно отсутствие академического образования позволяет Сергею находить собственный стиль в работе с минералами. Образы, воплощённые им в твёрдом камне, нефрите, мамонтовой кости, очень разнообразны – от библейских мотивов до персонажей из повседневности его родного края.

– У каждого камня, даже с одного и того же месторождения, есть свой рисунок, отпечаток. Также и у художника должен быть свой стиль, своё лицо, – рассказывает Сергей.

Это высказывание отражено в главном произведении экспозиции. Каменный лик – «Бурхан» – много миллионов лет назад был мадагаскарским деревом, а сейчас органика замещена минералом. Эта работа, по задумке автора, должна выглядеть так, будто древний мастер начал резать по дереву, но произошел катаклизм, и работу засыпало пеплом. В этом каменном лике – вся философия Фалькина. Он умело работает с фактурой и текстурой камня, превращая каждый кусок породы в аллегорическое высказывание. В случае «Бурхана» он стремился отразить изменчивость природы через трансформацию минерала, несмотря на то, что камень кажется вечным. Для этого автора любой камень – плод, который родила земля, и его задача сохранить минерал практически в первозданном виде, лишь немного придав ему форму.

– Камень не любит слабых, – говорит Сергей. – Он требует, помимо крепости рук, ещё и трезвость мозга, но, в то же время, не любит насилия – с ним необходимо договориться.

Ещё один заметный экспонат выставки – «Кардиограмма Байкала». Из огромного куска нефрита художник вырезал антропоморфную рыбу, в очертаниях которой угадывается и сам Байкал, обрамлённый горными хребтами, и «пульс» озера.

Каждая скульптура, представленная на выставке, – результат работы не только самого Сергея Фалькина, но и сотрудников его мастерской. Командная работа очень важна, ведь довести даже одно такое произведение от состояния первоначального камня до финальной полировки силами одного человека – задача практически невыполнимая. А экспонатов на выставке – более шестидесяти.

Мы поинтересовались у художника, как он обычно работает – сначала придумывает образ и подбирает подходящий материал, или же находит интересный камень и «отсекает всё лишнее»?

– Правил нет, – отвечает «ОГ» Сергей. – Главное – событие, которое тебя поразило, вызвало трепет. Дальше – дело техники. Можешь вылепить из глины – посмотреть, можешь нарисовать фломастером на камне – ободрать. Бывает, что моя работа вообще начинается с графики. Хотя иногда от задумки до результата может пройти и 10–15 лет, пока однажды кто-то случайно не перевернёт камень, и он не откроется с новой стороны.

Выставка «Игра в метафору» продлится до 15 января 2022 года.

Досье «ОГ»: Сергей ФАЛЬКИН родился в 1955 году в селе Заиграево, Республика Бурятия. Закончил Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина. Работал реставратором в Государственном Эрмитаже. Заслуженный деятель камнерезного искусства. Член Союза художников РФ. Награждён знаком чести Серебряный крест Георгиевского Союза. Кавалер орденов А. К. Денисова-Уральского и М. Перхина.

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Специалисты находят схожесть работ Сергея Фалькина и уральских художников в пластичности камня Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

«Ловец омуля» (сапфирин, 2016). Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва