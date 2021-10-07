В Камышлове установили самую большую скульптуру Бажова

Скупльтурную композицию было решено установить рядом с Центральной детской библиотекой им. П.П. Бажова в Камышлове. Фото: Фонд «Бажов»

Благотворительный фонд «Бажов» установил в Камышлове монумент известному уральскому писателю. Авторы самой большой скульптурной композиции в России, посвящённой Бажову, предлагают взглянуть на его фигуру шире, ведь Бажов был многогранной личностью: учителем, краеведом, журналистом, писателем, общественным деятелем.

В истории творчества уральского фольклориста Камышлов занимает, пожалуй, не менее важное место, чем Екатеринбург или Сысерть. После учёбы в Пермском духовном училище Павел Бажов стал учителем русского языка. Он преподавал сначала в столице Урала, а затем перебрался в Камышлов. О его таланте педагога красноречиво говорит следующая история: в училищах существовала традиция вручать любимым учителям бантики – этих бантиков у писателя накопилось великое множество.

– У нас возникла идея показать многогранность Павла Петровича как личности, – рассказывает Сергей Полыганов, председатель совета фонда «Бажов». – Он известен как писатель, и многие забывают, что он был ещё и талантливым педагогом. В основу скульптуры заложены три «грани» Бажова – учитель, общественный деятель и писатель. Каменная необработанная глыба символизирует труд в воспитании учеников, а гранитная кафедра и книга – труд писателя и публициста. Здесь, в Камышлове, вышла первая книга писателя.

Воплотить свою идею Фонд «Бажов» доверил заслуженному художнику России, свердловскому скульптору – Юрию Крылову. Опираясь на предложенный проект, он выполнил трёхметровую композицию из бронзы, мрамора и гранита. Работу было решено установить рядом с Центральной детской библиотекой им. П.П. Бажова в Камышлове.

В некоторых СМИ сообщалось, что это самый большой памятник Павлу Бажову в России. Однако руководитель фонда Сергей Полыганов в разговоре с «ОГ» отметил, что называть этот монумент памятником не совсем верно. Тем более что самый большой памятник Павлу Бажову находится на Ивановском кладбище, и его высота – пять метров. А в Камышлове была открыта самая большая скульптурная композиция.

Фото: Фонд «Бажов»

Справка «ОГ» Камышлов, наряду с Полевским, Екатеринбургом и Сысертью, относится к числу «бажовских мест» Свердловской области. В городе сохранился деревянный дом, в котором в 1921–1923 годах жил писатель. В местном музее также можно увидеть мемориальный кабинет Павла Бажова, в котором он работал на протяжении шести лет.