«Крик» Метелёва, магия кукол и аудио-графика

«Крик»

Иллюстрация: Официальная афиша

Впервые широкой публике будут представлены графические работы свердловского художника Германа Метелёва, объединённые одной темой -«кентавриада». Как отмечают организаторы выставки, ранее эти произведения показывались только узкому кругу ценителей творчества мастера.

Посредством образов мифических кентавров Герман Метелёв получил свободу творчества, недостижимую в условиях партийного контроля. Многие работы «кентавриады» были написаны в качестве иллюстраций к «Сказанию о кентавре Хироне» Якова Голосовкера – среди них, например, «Крик» и «Кентавр-женщина». Произведения выполнены в техниках: офорт, линогравюра, акварель.

Символично, что выставка проходит в Музее Эрнста Неизвестного, который тоже часто обращался в своём творчестве к образу кентавра.

Адрес: Художественный музей Эрнста Неизвестного (Екатеринбург, ул. Добролюбова, 14). Выставка продлится до 21 ноября.

«Магия Театра кукол»

Иллюстрация: Официальная афиша

В Инновационном культурном центре открылась выставка главного художника Екатеринбургского театра кукол Юлии Селаври. Вниманию зрителей предложены несколько десятков персонажей из различных постановок: «Дон Жуан», «Маленькие трагедии», «Буратино», «Ромео и Джульетта», «Алиса/аlice.net» и так далее. Авторы экспозиции уверены – это не просто куклы, это «полноценные актёры, выходящие наравне с людьми на сцену».

Адрес: ИКЦ (Первоуральск, ул. Ленина, 18 б). Выставка продлится до 20 ноября.

«Вам хорошо слышно»

Иллюстрация: Официальная афиша

В пространстве второго этажа Дома Маклецкого можно посетить самобытную выставку графической миниатюры Ильи Львова. По сути это – музыка, перенесённая в графику. Более того, автор предлагает надеть наушники и отключить мысли, чтобы изображение слилось с музыкой. Остальное должно сделать ваше воображение.

Адрес: Дом Маклецкого (Екатеринбург, ул. Тургенева, 15). Выставка продлится до 24 октября.