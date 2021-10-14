Чешская фотография, наивный лубок Родионова и выставка к 300-летию Нижнего Тагила

«Тагил. Симфония трудовой славы»

Иллюстрация: Официальная афиша

В Нижнетагильском музее изобразительных искусств представили выставку, посвящённую трёхсотлетию города. Кураторы собрали в одной экспозиции предметы искусства, связанные с Нижним Тагилом и Уралом в целом. Здесь можно увидеть и живопись, и индустриальную скульптуру, прославляющих человека труда. Как пишут авторы выставки: «Художники любуются человеческим героизмом, бесхитростным мужеством, угловатой грацией, величественной красотой».

Кроме того, в экспозиции есть и минералогическая секция с образцами металлов и камней, которые добывают в окрестностях города. В рамках выставки пройдут экскурсии с интерактивными элементами.

Адрес: НТМИИ (Нижний Тагил, ул. Уральская, 7). Выставка открыта до 5 декабря.

«Шумное одиночество»

Фото: Д. Хегер / галерея «Март»

Название выставки чешских фотографов – отсыл к чешскому же роману Богумила Грабала «Слишком шумное одиночество». В анонсе выставки сказано: «Грабал нашёл удачное определение безнадёжной попытке увидеть «звёздное небо над головой» среди хаоса мира, наполненного насилием, – «шумное одиночество».

Так и фотографы, представленные на выставке, следуют пути Грабала, соединяя высокое и низкое, сакральное и профанное. Каждая фотография – это скрытое послание, ящик с двойным дном. Впрочем, даже не разгадав тайный смысл, можно просто наслаждаться снимками – они завораживают.

Интересно, что авторы принадлежат к разным поколениям и используют различные приёмы при создании изображений от классической фотографии до цифрового коллажа (монтажа) или механического воздействия на отпечаток.

Адрес: Центр фотографии «Март» (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 1). Выставка открыта до 19 декабря.

«Бабы, барышни, девчата»

Иллюстрация: Музей наивного искусства

В Музее наивного искусства 22 октября откроется выставка более 80 работ художника из Вологды Евгения Родионова. Это яркие, самобытные, немного наивные, но по-своему интересные картины.

Работы этой серии посвящены событиям из жизни (реальной или сказочной) женских персонажей самого разного возраста и характера. Именно поэтому художник называет их ласково девчатами и барышнями, иногда – бабами (конечно же, в хорошем смысле слова).

Сам автор характеризует свой стиль как «родионовская роспись» и называет источниками вдохновения русский лубок, средневековые миниатюры, комиксы и детские воспоминания. Отметим, что в работах Родионова прослеживаются едва уловимые параллели с творчеством Васи Ложкина, так что сравнение их работ может быть весьма занятным.

Адрес: Музей наивного искусства, (Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 18). Выставка открыта до 16 декабря.

Опубликовано в №192 от 15.10.2021