Малевич, традиционные куклы и новый выставочный сезон в «Главном проспекте»

«Житейские картинки»

Фото: ЦТНК СУ

В Центре традиционной народной культуры Среднего Урала покажут авторские композиции с текстильными куклами от студии «Домоделка» (Асбест). Самобытные народные куклы объединяются в забавные сценки, которые дополняют этнографические предметы быта и текстильные изделия. Кроме того, в формате выставки посетителей познакомят с предметами старины, их названиями и назначением. Любопытно, что при создании некоторых кукол использованы старинные ткани, что придаёт им особый колорит.

Всего на выставке представлено 20 композиций, собранных из более чем ста предметов.

Адрес: ЦТНК СУ (Екатеринбург, ул. Чапаева, 10). Выставка продлится до 28 ноября.

Новый сезон в «Главном проспекте»

Фото: Галерея «Главный проспект»

Закрывавшийся на переэкспозицию «Главный проспект» представил обновлённые экспозиции. Сезон откроется сразу с трёх выставок: экспозиция гравюр XVII-XX веков, персональная выставка Николая Блохинаи трансазиатский проект Русской академии художеств, посвящённый 125-летию установления дипломатических отношений с Таиландом.

Гравюрная выставка объединяет западноевропейских представителей этого направления в искусстве. Зрители смогут увидеть серии гравюр Гюстава Доре («Божественная комедия»), Никола Пуссена («Страсти Христовы») основателя кубизма Жоржа Брака («Метаморфозы») и других, включая Марка Шагала(«Витражи») и Анри Матисса («Краски»).

Выставка «NB. Nota Bene» рассказывает о творчестве петербургского художника Николая Блохина. Живописец широко известен в мире – его работы демонстрировались от Лос-Анджелеса до Шанхая. В галерее «Главного проспекта» будут показаны работы Блохина за последние тридцать лет – всего 110 живописных и графических произведений.

Третья экспозиция – «В стране изумрудного Будды» – классический пример академической живописи современных художников. На выставке представлены более ста работ последних лет, выполненных в самых разных стилях и жанрах – живопись, графика, скульптура и декоративно-прикладное искусство. Посетители увидят произведения членов Российской академии художеств, вроде Рустама Яушева, Николая Каразина, Георгия Поплавского, народного художника РоссииВиталия Поповаи многих других.

Адрес: Международный центр искусств «Главный проспект» (Екатеринбург, пр-т Ленина, 8). Выставки продлятся до 30 декабря.

«Мир как беспредметность. Рождение нового искусства»

Фото: Ельцин Центр

В пространстве Арт-галереи Ельцин Центра рассматривается один из самых интересных периодов русской истории изобразительного искусства – авангардное течение. Авторы выставки рассуждают о развитии супрематизма через работы Казимира Малевича и его единомышленников. Основным источником информации послужили дневники, фотографии и письма Льва Юдина- ученика Малевича.

По словам организаторов, они стремились «детализировать представление о «круге Малевича» и через творчество входивших в него людей описать проблематику художественных процессов 1920–1930-х годов». Кроме Малевича и Юдина, на экспозиции можно увидеть картины таких авторов, как Марк Шагал, Николай Суетин, Павел Филонов, Роберт Фальки других. Всего – 84 работы, собранных со всей России.

Адрес: Арт-галерея Ельцин Центра (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3). Выставка продлится с 5 ноября до 20 февраля.

Обратите внимание, что с 25 октября вход в музеи осуществляется при наличии QR-кода.

Опубликовано в №203 от 30.10.2021