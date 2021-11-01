Живописные прогулки по «Главному проспекту»

«В стране изумрудного Будды». Фото: Галина Соловьёва

Международный центр искусств «Главный проспект» открыл новый выставочный сезон несколькими любопытными экспозициями, которые были представлены на суд зрителей в конце минувшей недели.

За время своего существования «Главный проспект» приучил к своей довольно высокой планке, и поддерживать заданный уровень – задача не из простых. Из того, что непременно стоит увидеть на этот раз, – коллекция работ французских мастеров, охватывающая большой исторический период (от XVII века до наших дней) и богатая жанровым разнообразием. Знатоки называют мистические гравюры Гюстава Доре к «Божественной комедии» Данте Алигьери лучшими иллюстрациями этого произведения. И хотя соперников у французского художника было немало, никому не удалось так, как он, проникнуть в сам дух произведения Данте. Настолько, что «Божественную комедию» уже более полутора столетий сложно представить иначе, чем это сделал Доре.

В небольшой, но заслуживающей внимания экспозиции Марка Шагала представлены его витражные эскизы из серии «Двенадцать колен Израилевых». Уроженца Витебска, Шагала считают достоянием и во Франции. Он много в своём творчестве уделял внимания созданию великолепных витражей, но даже на уровне эскизов работы Шагала завораживают.

Мультимедиа-инсталляция «Корень», созданная художницей Анн-Софи Эмар, это уже сегодняшний день французского искусства. На деревянных кубиках, уложенных в пирамиду, демонстрируются видеоизображения природы. Гостья из Франции говорит, что её волнует тот момент, когда увиденный образ становится нашей памятью. Художница рекомендует задержаться у её работы хотя бы на двадцать минут, чтобы оценить весь её замысел. Но если после одной-двух минут такого желания у вас не возникнет, значит, это не ваше. Смело двигайтесь дальше.

А дальше несколько залов отданы под трансазиатский проект Российской академии художеств «В стране изумрудного Будды», посвящённый 125-летию установления дипломатических отношений между Россией и Таиландом. Работы выполнены в различных техниках изобразительного искусства – живопись, графика, керамика. Не все, может быть, равноценны, но некоторые заслуживают внимания. К примеру, художник из Твери Людмила Юга, много пишущая на темы русской духовности, попыталась в представленных картинах из цикла «Колесо сансары» проникнуть и в другую, незнакомую культуру. Незнакомую, но уж точно не чуждую, потому что какие-то важные для тайской души мотивы она, кажется, разглядела.

Самый, пожалуй, титулованный автор «Главного проспекта» из числа современников – петербуржец Николай Блохин, яркий представитель современной академической школы живописи. Два года назад у него уже была большая выставка в Екатеринбурге – в арт-галерее «Стены». И вот теперь новая встреча. Есть знакомые работы, но есть и совсем новые, а то и вовсе незаконченные. Сам художник объясняет экспозицию незаконченных работ тем, что это помогает ему посмотреть на то, что он делает как бы со стороны.

Почти в каждой картине Блохина «спрятана» какая-то история, которую внимательный зритель без труда найдёт и прочитает. Тут, пожалуй, самый яркий пример это картина «Поющие» – слова вроде бы одни, а поёт каждый о своём. И, похоже, не даёт ему покоя образ Соловья-разбойника. Блохин говорит, что, возвращаясь снова и снова к этому сказочному персонажу, он пытается найти что-то новое даже в ситуации, когда в живописи уже всё было. Стремление куда более похвальное, чем попытки ещё более гениально нарисовать чёрный квадрат.

Пожалуй, всё-таки по общему впечатлению от увиденного год назад «Главный проспект» открывал сезон более мощно. «В стране изумрудного Будды», как едва ли всякое «датское» (то есть сделанное к дате) начинание, вряд ли станет прорывом в искусстве. Тут главное, чтобы государственные ведомства (среди партнёров проекта называются российские Министерства иностранных дел и культуры), выделившие на этот проект деньги, были довольны сделанным.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Портреты кисти Николая Блохина Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Анн-Софи Эмар. «Корень» Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва