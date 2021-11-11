Графика Геворкяна, эскизы модельера Шагашвили и конкурсная выставка ювелиров и камнерезов

«Бумага. Осознанная бесконечность»

В Ельцин Центре открылась выставка графических работ Рафаэля Геворкяна, выполненных карандашом и пастелью. Екатеринбургский художник в своих произведениях исследует мифологическую и религиозную тематику – в экспозицию вошли уже выставлявшаяся в столице Урала «Гельвеция», а также «Сотворение Мира», «Поцелуй Иуды», «Омовение Христа», «Троица». Всего – 38 полотен. Как отмечают авторы выставки, «пастельная цветовая палитра произведений носит подчёркнуто индивидуальный характер, а эмоциональная открытость и прирождённое чувство цвета позволяют художнику отойти от жанровости и фигуративности».

Фото: Ельцин центр

Рафаэль Геворкян работает в необычной технике – заполняет весь лист сложными композиционными переплетениями, используя мельчайшие штрихи. Неразрывная связь сюжетных элементов и фона придаёт гармоничность и целостность художественному замыслу.

Графика Геворкяна находится в частных коллекциях в Германии, Армении, Польше.

Адрес: Ельцин Центр (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3). Выставка продлится до 23 января.

«Вернисаж art & fashion»

В рамках екатеринбургской недели моды представят персональную выставку Джорджа Шагашвили. Грузинский художник-космополит впервые покажет личную коллекцию фэшн-эскизов, выполненных карандашом, углём, акварелью, акрилом, маслом и в смешанной технике. Каждый эскиз отражает впечатления автора из многочисленных поездок по миру и его интересы. Ведь он не только часто меняет место проживания – от Дании до Кении, но и путешествует туристом. В поездках Джордж изучает историю посещаемых стран, знакомится с новыми людьми, их культурой и бытом. Сам Шагашвили называет свои творения «идеями, которые смело можно носить», и именно поэтому на выставке будут представлены ещё и костюмы, изготовленные дизайнером.

Иллюстрация: Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ

Адрес: Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ (Екатеринбург, ул. Горького, 4 а). Выставка продлится до 12 декабря.

«Металл, камень, идея – 2021»

Конкурс ювелирного и камнерезного мастерства завершается выставкой работ участников. Ограничений не было и допускались все – от новичков до профессионалов, от студентов до мэтров. Поэтому жанровое и стилевое разнообразие произведений поражает. Среди изделий есть украшения с жемчугом, изумрудами, шпинелью, сапфирами, бриллиантами чёрными и белыми, сочными и живописными окошками горячей эмали, вставками из пирита и пейзажного камня. Например, занявший первое место в номинации «Авторское ювелирное искусство» уральский дизайнер Владимир Хахалкин выполнил мельхиоровый гарнитур «Угрюм-река», украшенный обсидианом и пиритом. Несмотря на кажущуюся простоту материалов, комплект завораживает.

Фото: МИКиЮИ

Тематика экспонатов самая разная – авторы поднимают политические и социальные темы, посвящают работы историческим личностям и датам. Много произведений отсылают к грядущему юбилею Екатеринбурга.

Адрес: Музей истории камнерезного и ювелирного искусства (Екатеринбург, пр. Ленина, 37). Выставка продлится до 12 декабря.

Опубликовано в №209 от 12.11.2021