В Екатеринбург привезут картину XVII века Питера Брейгеля-младшего

Картины выставят в "Эрмитаж-Урале". Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге в шестой раз пройдут Дни Эрмитажа. С 16 по 21 ноября в столице Урала будет выставляться картина "Проповедь Иоанна Крестителя" кисти Питера Брейгеля-младшего.

Долгое время картина не выставлялась и находилась в фондах Государственного Эрмитажа из-за плохой сохранности, но в 2018 году её отреставрировали. Об этом сообщают в пресс-службе "Эрмитажа - Урала".

Картина написана в 1604 году и фактически повторяет одноимённое произведение его отца, Питера Брейгеля-старшего, созданную им в 1566 году (выставлена в Музее изобразительных искусств в Будапеште.

Также с 15 по 17 ноября в музее будут проходить мастер-классы для специалистов, посвящённые реставрации мебели и художественных рам. Лекции и практические занятия пройдут в лабораториях реставрационно-хранительского корпуса Екатеринбургского музея ИЗО.

С 18 по 21 ноября пройдут дневные и вечерние лекции сотрудников Государственного Эрмитажа, посвящённые творчеству семьи Брейгелей, французскому искусству XIX века, а также жизни Эрмитажа в годы Великой Отечественной войны.

Напомним, в "Эрмитаже-Урале" последнюю неделю, до 21 ноября, работает выставка французской живописи и скульптуры XIX века из собрания Эрмитажа – "От романтизма к импрессионизму".