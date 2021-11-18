Выставка про трудовых мигрантов, художник среди поэтов и множество часов

«Оранжевый шум»

Фото: Ельцин центр

В Ельцин Центре художница Наталья Гончарова представит ряд работ, посвящённых отношению к трудовым мигрантам из Азии в обществе. Цель выставки – начать разговор о стигматизации этой социальной группы. По словам организаторов, «в то время, когда остальным группам оказывается хоть какая-то поддержка, люди с миграционным опытом не могут претендовать на помощь государства, где живут и работают много лет, и выживают во многом благодаря поддержке сообщества».

Автор раскрывает проблему мигрантов как через рисунки – традиционный и понятный визуальный язык позволяет добавить в знакомые образы новые сюжеты и персонажей, так и через элементы декоративно-прикладного искусства – вышивку и керамику. Любопытно использование этнических узоров в художественной переработке униформы рабочих.

Адрес: Ельцин Центр (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3). Выставка продлится до 19 декабря.

«Пабло Пикассо: художник среди поэтов»

Фото: Галерея Синара Арт

В галерее Синара Арт откроют выставку графики Пабло Пикассо из личной коллекции Марка Башмакова, в которой будет отражён взгляд художника на литературное творчество и его героев. В качестве основного экспоната была выбрана рукопись Пьера Риверди «Песнь мёртвых», которую Пикассо проиллюстрировал в свойственной ему манере, достигнув высшей точки эмоционального воздействия на зрителя.

Основной выставочный объём будет дополнен мультимедиа-зоной, в которой графические работы основателя кубизма как будто оживают и раскрываются в полной мере.

Адрес: Синара Центр (Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, 15/4). Выставка продлится до 27 января.

«У каждого времени свои часы»

Фото: НГИАМ

Невьянск в очередной раз удивляет интересными выставками. Казалось бы, такая привычная вещь – часы – ан нет. 130 экспонатов из фондов музея рассказывают о всевозможных видах часов – от напольных до настенных, от кабинетных до наручных. Будильники, циферблаты, стрелки и маятники причудливых форм и материалов отражают различные этапы становления и развития часовой отрасли промышленности в нашей стране.

Адрес: выставочный зал Невьянского государственного историко-архитектурного музея (Невьянск, пл. Революции, 2). Выставка продлится до 23 января

Опубликовано в №214 от 19.11.2021