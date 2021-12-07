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Культура / Изобразительное искусство
7 декабря 2021, 14:31

В Первоуральске создали мурал на экологическую тему

Мурал.

Мурал украсил стену пятиэтажки на проспекте Космонавтов. Фото: сайт администрации Первоуральска.

В Первоуральске на фасаде одного из домов появился объект стрит-арта, призывающий беречь природу. Он украсил стену пятиэтажки, расположенной по адресу: проспект Космонавтов, 4.

Мурал размещён в честь 20-летия градообразующего предприятия - Первоуральского новотрубного завода. Как сообщается на сайте администрации Первоуральска, инициативу заводчан воплотил пермский художник Вячеслав Moff.

«Мы много лет работаем над преображением общественных пространств Первоуральска, - отметил глава городского округа Игорь Кабец. - Данный проект - вклад нашего градообразующего предприятия в эту большую работу». Также он выразил уверенность в том, что горожане по достоинству оценят яркий и интересный арт-проект.

Ранее "Областная газета" писала о том, что благодаря моде на муралы стены домов в уральских городах превращаются в картины. В частности, такие объекты стрит-арта украшают фасады жилых зданий в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Берёзовском, Карпинске, Полевском, Краснотурьинске и других свердловских городах.

Областная газета Свердловской области

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