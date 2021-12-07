Центр, а не музей

Глава города Алексей Орлов в разговоре с научным куратором экспозиции Людмилой Будриной блеснул знанием уральских минералов Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге, по адресу улица Пушкина, дом 5, начинает свою работу Центр истории камнерезного дела имени А.К. Денисова-Уральского. Там можно познакомиться с историей добычи и минералогическим богатством Урала, а также узнать особенности обработки камня и даже попробовать создать собственное изделие. Корреспондент «Облгазеты» побывал на открытии.

Здание на Пушкина – памятник архитектуры XIX века – построено в 1872 году для чиновника Загайнова по проекту архитектора Реутова. Ещё не так давно здесь располагалось Бюро международного туризма. В 2018-м особняк передали Екатеринбургскому музею изобразительных искусств (новый центр стал частью музейной структуры).

Зданию требовалась реконструкция для новых целей. Центр истории камнерезного дела имени Денисова-Уральского создавался, как сейчас говорят, с помощью частно-государственного партнёрства. Со стороны бизнеса выступили компания «Форэс» и НКО «Фонд поддержки культуры и искусства семьи Шмотьевых» (известный своей деятельностью по поддержке камнерезного искусства).

– Здание муниципальное, но реконструкция и приспособление памятника к нуждам центра выполнено почти на 90 процентов на средства частных компаний, – рассказал директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин. – Это для нашего города огромный пример. Очень важный. Его нужно обсуждать.

Никита Корытин. Фото: Павел Ворожцов

Обсудить, конечно, есть что. В первую очередь саму концепцию. Никита Корытин подчёркивает: это не музей, это центр. Такой акцент делается специально. Во-первых, часть представленных экспонатов можно потрогать. Взять в руки, например, прикинуть, сколько весят камни, рождённые в недрах земли. Во-вторых, интерактивная часть. Рядом с самыми известными минералами Урала – станок, на котором почти двести лет назад эти самые камни и обрабатывали – можно сесть и попробовать самому. В-третьих и главных – это цокольный этаж, на котором расположена специальная техника (уже современная), где под руководством преподавателей-мастеров группы детей и взрослых смогут познакомиться с процессом обработки камней и даже что-нибудь смастерить.

– Нравится? – спрашивает собравшихся журналистов Никита Корытин.

Кто-то робко замечает, что новый центр – маленький шажок в сторону популяризации камнерезного искусства.

– Маленький?! – удивляется директор. – Это большой шажок. И шагался он долго.

– Действительно, это был долгий путь, непростой, – говорит директор Фонда поддержки культуры и искусства семьи Шмотьевых Александр Шмотьев. – Возникали разные сложности. Но подобралась интересная команда. И то, что здесь получилось, – уникально. Я надеюсь, что место будет живо и сюда будут ходить люди. Возможно, это, правда, первый шаг, и дальше будет что-то большее. Будем прилагать все усилия.

На первом этаже здания – всё с иголочки. Витрины с камнерезными изделиями, а также с многочисленными образцами – яшмами, агатами, пиритами, нефритами, лазуритами и тем, что на Урале называли самоцветами, то есть с прозрачными камнями – бериллами, цитринами, кварцами.

Отдельный зал посвящён творчеству Екатеринбургского камнереза и живописца Алексея Козьмича Денисова-Уральского (1864–1926). Он, конечно, уникальная фигура. Современник и конкурент Карла Фаберже, который сотрудничал с домом Картье (среди заказчиков были и члены императорской семьи), и отправлял в Париж свои изделия из уральского камня, до сих пор, в общем, нуждается если не в открытии, то в популяризации оставленного наследия.

В новом центре собраны его живописные работы. Самое видное место отведено полотну «Лесной пожар» 1910 года. Картина поражает своим масштабом: её размер – 3,5х4 метра, площадь холста – 14 квадратных метров. С произведением случилась почти детективная история. Оригинал картины в 1904 году был потерян после Всемирной выставки в американском Сент-Луисе. В 1910 художник воссоздал это произведение. Выставлялась она последний раз в музее ИЗО в 2014 году и теперь обрела свой дом.

Алексей Денисов-Уральский. «Лесной пожар», 1910 год Фото: Павел Ворожцов

Масштаб «Пожара» Картина Денисова-Уральского «Лесной пожар» – одно из трёх самых больших полотен, хранящихся в Свердловской области. Первое место в этом, если так можно выразиться, рейтинге занимает «Монтана. Перегон скота» (1989–1999 годов) свердловчанина Анатолия Калашникова, размером 18 х2 метра и площадью 36 квадратных метров. Произведение хранится у родственников. «Лесной пожар» – на втором месте (3,5 х4 метра, площадь – 14 квадратных метров). На третьем – «На пастбище. Стадо» (1938 год) Аркадия Пластова. Пластов – не екатеринбуржцец и не свердловчанин, но его работа хранится в местном музее ИЗО. Размер полотна 2 х3 метра, площадь – 6 квадратных метров.

Далее путь лежит в подвал. Перед этим можно заглянуть в импровизированную шахту. Зайти и попытаться почувствовать, каково было добывать породу в конце XIX века.

Цокольный этаж полностью отведён под практическую зону. Здесь станки для обработки и шлифовки камней, бормашины для гравировки, классы для теории. Куратором отдела камнерезной мастерской стал Игорь Дубяго – директор известного по всей области «Минерал-шоу».

– Родители часто мне задают вопрос – куда ребёнку прийти заниматься, – поясняет он. – Теперь есть такой центр. Мы пока говорим о серии мастер-классов, но рассчитываем, что с началом года наберём детей на обучение, и они получат знания о работе с камнем. Не только теоретические, но и практические. Второе направление, помимо детей, это туристы. Они также смогут сюда спуститься и освоить азы обработки материала.

О туристах говорил и глава Екатеринбурга Алексей Орлов, побывавший на открытии. Он лично обошёл новый центр: сначала сел за раритетный станок, потом спустился в мастерские, где обработал кусочек яшмы.

– Меня гости города спрашивают: где можно увидеть такое искусство. Вот. В самом центре, – добавил мэр столицы Урала. – Это пространство позиционирует Екатеринбург как столицу камня. С чем ассоциируется Урал? Это металлургия, это камнерезное искусство. В Центре истории камнерезного дела экспонируется то, что связано с историей камня. Кроме того, с точки зрения сохранения компетенций очень важна та часть, которая находится в цокольном этаже. Ребята могут здесь получить навыки, практику и теорию.

Обработанную яшму символично подарили Алексею Орлову. Первый сувенир нашёл хозяина. А на карте города действительно появилась новая точка. Центр истории камнерезного дела откроет для посетителей двери уже сегодня, 8 декабря.

Центр истории камнерезного дела им. А. К. Денисова-Уральского. Фото: Павел Ворожцов

Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина тоже попробовала обточить камень на новых станках. Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Опубликовано в №227 от 08.12.2021