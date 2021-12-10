Меццо-тинто в музее ИЗО, изделия из ивы и сочная живопись с Юга

«Южный колорит»

Фото: RakovGallery

Два российских живописца Иван Скоробогатов и Анатолий Какалов - выпускники Ставропольского художественного училища – предлагают посетителям RakovGallery почувствовать южный колорит и отдохнуть от холодной зимы Урала.

Около шестидесяти картин в жанрах натюрморта и пейзажа. Мотивы произведений просты и знакомы каждому. Сочные фрукты, вино, солнце и море – всё то, чего так не хватает зимой.

Адрес: RakovGallery (Екатеринбург, ул. Горького, 4 д). Выставка работает с 1 декабря по 10 января.

«Семь даров. Семь стран. Одна коллекция»

Фото: Алексей Кунилов

В рамках шестого фестиваля меццо-тинто в Екатеринбурге представили семь наборов гравюр от авторов Старого и Нового Света – всего более 250 экспонатов.

Изобретённая в XVII веке техника «чёрной манеры» первоначально служила для копирования и размножения произведений станковой живописи. Сейчас она считается элитарной и превратилась в самостоятельную ветвь искусства – ведь в технике меццо-тинто рисует не более пятисот человек по всему миру.

Выставка разделена на две части. На площадке на Воеводина, 5 можно увидеть работы Марка Фризинга (Люксембург), Деборы Чапман (Аргентина), Мартина Митчелла (Великобритания), Эрлинга Вальтюрсона (Норвегия) и Томаша Винярски (Польша), а в центре «Эрмитаж-Урал» экспонируются гравюры азиатских художников Бонми Сангхума (Таиланд) и Микио Ватанабе (Япония – Франция).

Адрес: Екатеринбургский музей ИЗО (ул. Воеводина, 5 и ул. Вайнера, 11). Выставка открыта с 4 декабря по 30 января.

«Ивы перевивы»

Фото: ЦТНК СУ

Персональная выставка Ольги Симаковой и её учеников посвящена искусству лозоплетения – одному из древнейших народных промыслов. Из-за своей долговечности изделия из ивового прута неизменно украшали дом и использовались в быту. Наши предки плели из лозы люльки для младенцев, посуду, корзинки и многое другое.

Мастерица представила ряд работ, изготовленных в разные годы. В рамках экспозиции можно увидеть как традиционные изделия, так и более современные: панно, плетёные шкатулки и целые композиции.

Адрес: Центр традиционной народной культуры Среднего Урала (Екатеринбург, ул. Чапаева, 10). Выставка работает с 10 декабря по 27 января.

Опубликовано в №230 от 11.12.2021