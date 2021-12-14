Стали известны подробности фестиваля "Не темно"

Фестиваль-разминка в парке Маяковского пройдёт 18 и 19 декабря с 18:00 до 22:00. Фото: афиша.

В этом году фестиваль "Не темно" должен был отметить своё 10-летие. Однако из-за возникших сложностей организаторы решили перенести юбилейное мероприятие на следующий год.

Фестиваль пройдёт, но, как уточнил директор мероприятия Александр Цариков, в "облегчённом" варианте, станет своеобразной разминкой. В ходе сегодняшнего брифинга он также заявил, что из-за коронавирусных ограничений пригласить иностранных гостей не удалось. Участвовать будут художники из Екатеринбурга и Перми.

"Столкнулись с рядом сложностей. Решили, что если делать десятый фестиваль, то делать его "вау". Начнём над этим работать в январе месяце. Будем готовиться весь год. А в следующем декабре устроим нечто "вау", - заверила куратор мероприятия Евгения Никитина. По её словам, дело не только в коронавирусе. Часть команды просто заболела. Кто-то перитонитом, а кто-то гриппом.

Говоря о фестивале "Не темно - 2021", организаторы рассказали, что в ЦПКиО имени Маяковского можно будет увидеть 12 световых инсталляций. Их установят на площадках, обновлённых за последние пару лет. Ещё одна работа появится у дома №52 по пр. Ленина (по данному адресу располагается поликлиника №3).

Фестиваль-разминка в парке Маяковского будет проходить в ближайшие выходные, 18 и 19 декабря с 18:00 до 22:00.

В 2020 году мероприятие посетили 26 тыс. зрителей. Несмотря на скромный масштаб в этом году, организаторы ждут ещё больше любителей арт-объектов.